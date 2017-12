COUPE DU ROI D'ESPAGNE Boudebouz buteur et passeur malheureux

Le Betis de Séville a été éliminé à domicile de la coupe du Roi par un club de deuxième division, Cadix, à l'issue du match retour malgré un but et une passe de Ryad Boudebouz. Les Verts avaient cru avoir fait l'essentiel en s'imposant à Cadix 1-2 le 24 octobre dernier mais la deuxième manche de cette rencontre des 16es de finale aura été un cauchemar. Ce sont d'abord les visiteurs qui vont ouvrir la marque dés la 3e minute mais Ryad Boudebouz sur un coup-franc direct égalise dans la foulée et redonne l'avantage aux siens sur les deux matchs (8'). Par la suite Dani Romera sur corner démontre encore les failles de la défense sevillane (18') mais Cristian Tello d'une très belle frappe enroulée depuis l'aile gauche égalise de nouveau (24'), 2-2. Ce n'est pas suffisant pour combler les failles de l'arrière garde puisque coup sur coup le gardien du Betis sauve les siens avant de devoir faucher son vis-à-vis dans la surface et offrir un penalty à l'adversaire, transformé par Aitor Garcia (26'), 2-3. Le même Garcia se voir refuser un but valable avant d'offrir le quatrième à Dani Romero, 2-4. Au retour des vestiaires Boudebouz tente de remettre les siens sur les rails.

Il trouvera finalement Tello avec une passe dans la course et avec un crochet l'espagnol réduit la marque (64'), 3-4 mais l'arrière garde du Betis aura été fatale aux siens avec un cinquième but encaissé sur corner (78'), 3-5.