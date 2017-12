CÉRÉMONIE ORGANISÉE PAR LE MJS Les athlètes médaillés en 2017 honorés

Le ministre a appelé à la mobilisation des acteurs du sport national pour la réussite et la consécration des athlètes algériens

Les athlètes algériens médaillés lors du deuxième semestre de l'année 2017, ont été récompensés mercredi par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en leur octroyant des récompenses financières en guise d'encouragements pour obtenir plus de résultats lors des prochaines compétitions internationales. Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a félicité les athlètes récompensés et a réitéré son soutien aux acteurs du sport national qui oeuvrent au développement de leurs disciplines respectives. «Au nom du gouvernement algérien, je félicite les athlètes qui se sont distingués lors des compétitions internationales, en décrochant plusieurs médailles et représentant dignement les couleurs de l'Algérie. Leurs performances sont des encouragements pour nos futurs champions», a déclaré Ould Ali. Le ministre a appelé à cette occasion à la mobilisation totale des acteurs du sport national pour la réussite et la consécration des athlètes algériens lors des prochaines joutes internationales, notamment, les Jeux africains de la jeunesse 2018 prévus à Alger. «Nous voulons vous voir marquer en lettres d'or la place de l'Algérie sportive et quoi de mieux que de le faire aux Jeux africains de la jeunesse à Alger. Un tremplin qui vous servira à préparer d'autres prestigieuses compétitions à moyen termes que sont les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 et les Jeux méditerranéens 2021 à Oran», a souhaité Ould Ali. Le MJS a octroyé des récompenses financières aux sportifs qui ont enregistré leur présence sur les podiums des compétitions internationales disputées durant le deuxième semestre de l'année 2017, ainsi qu'aux équipes (messieurs et dames) ayant remporté la coupe d'Algérie 2017 en basket-ball, volley-ball, handball et football. Outre la majorité des athlètes primés, cette cérémonie a vu également la présence de trois membres du gouvernement, à savoir le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, son homologue de la Santé de la Population et de la Reforme hospitalière, le professeur Mokhtar Hazbellaoui, et celle de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, ainsi que le wali d'Alger Abdelkader Zoukh. Les organisateurs de cette cérémonie ont également convié des anciennes gloires du sport algérien, à l'image de Hassiba Boulmerka, Mohamed Maouche, Abderrahmane Hammad et Nouria Benida Merah.