COUPE D'AFRIQUE DES CLUBS CHAMPIONS 2017 DE BASKET-BALL Le GSP à Monastir pour le ticket Mondial

Cette compétition débutera aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 7 décembre prochain

Le tournoi de qualification de la Zone 1 verra la participation de 7 équipes, le GS Pétroliers (Algérie), le FUS Rabat et l'AS Salé (Maroc), Al-Ittihad et Al-Nasr (Libye), l'US Monastir et la JS Kairouan (Tunisie).

Le club de basket-ball algérien GS Pétroliers prendra part au tournoi de qualification «Zone 1» de la coupe d'Afrique des clubs champions, prévu à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7 décembre à Monastir (Tunisie), avec l'ambition de décrocher une des deux places qualificatives à la phase finale.

L'entraîneur des Pétroliers, l'ancien international Djilali Canon à la tête de l'équipe avec son ancien coéquipier Sofiane Boulahya qui a rejoint le staff technique à la mi-novembre, s'est montré «optimiste» quant aux chances de son équipe d'arracher son ticket pour la coupe d'Afrique des clubs champions 2017, prévue du 11 au 20 décembre à Tunis. «Notre objectif est de prendre une des deux places qualificatives à la phase finale. Nous allons jouer nos chances à fond pour atteindre cet objectif», a déclaré Canon soulignant que «les joueurs sont motivés pour décrocher la qualification».

En vue de ce tournoi, le GS Pétroliers qui a enregistré l'indisponibilité de son meneur de jeu Walid Hamma, blessé à la cheville, a renforcé son effectif par l'Américain Nicolas Covington. «Après la blessure de Hamma nous étions dans l'obligation de recruter un meneur de jeu pour le tournoi de qualification et éventuellement la phase finale», a indiqué le coach du GSP. Le tournoi de qualification de la Zone 1 verra la participation de sept équipes, le GS Pétroliers (Algérie), le FUS Rabat et l'AS Salé (Maroc), Al-Ittihad et Al-Nasr (Libye), l'US Monastir et la JS Kairouan (Tunisie).

Canon a évoqué les futurs adversaires du GSP, estimant que son équipe avait les qualités requises pour réussir son pari. «Nous connaissons bien les équipes marocaines et tunisiennes. Nous avons joué l'AS Salé à plusieurs reprises ces dernières années dont une confrontation lors du Championnat arabe en octobre dernier et l'US Monastir que nous avons affrontée la saison dernière. Concernant les équipes libyennes, nous n'avons aucune information, vu que les clubs libyens n'ont pas participé aux éliminatoires lors des dernières saisons», a indiqué Canon.

Le GS Pétroliers, champion d'Algérie en titre, devait rallier hier matin la ville de Monastir, où est prévue la réunion technique le soir-même. Huit clubs ont déjà composté leur billet pour la phase finale de la coupe d'Afrique des clubs champions 2017: Al Ahly du Caire (Egypte, tenant du titre), l'ES Radès (organisateur), City Oilers (Ouganda), Kano Pillars et Gombe Bulls (Nigeria), Recreativo do Libolo et InterClub (Angola), ASCUT (Madagascar).