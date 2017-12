TIRAGE AU SORT DE LA COUPE DU MONDE Les favoris épargnés

Une vue du tirage au sort

Le match d'ouverture opposera la Russie, pays-hôte, à l'Arabie saoudite, le 14 juin à Moscou, pour un match loin d'être une affiche.

L'Allemagne, champion en titre, a hérité d'un groupe à sa portée avec le Mexique, la Suède et la Corée du Sud, tout comme le Brésil, cinq fois lauréat, ou encore la France, selon le tirage au sort du Mondial-2018 en Russie (14 juin-15 juillet), effectué hier au Kremlin à Moscou.

Le match d'ouverture opposera donc la Russie, pays-hôte, à l'Arabie saoudite, le 14 juin à Moscou, pour un match loin d'être une affiche. Parmi les favoris, l'Espagne aura elle un match choc avec le Portugal, champion d'Europe en titre, dans le groupe B.

Sous les yeux de Vladimir Poutine, la Russie n'a pas vraiment été épargnée par les anciens Champions du monde invités à réaliser le tirage au sort. Avec l'Uruguay de Luis Suarez et Edinson Cavani et l'Egypte de Mohamed Salah (meilleur buteur de Premier League avec Liverpool), autres sélections qui composent le groupe A, le pays-hôte aura du mal à tirer son épingle du jeu devant son public. De Diego Maradona à Laurent Blanc, aucune des anciennes gloires préposées au tirage n'ont finalement eu la main lourde et il manque un vrai «groupe de la mort» pour cette édition 2018.

Pour que l'Allemagne, l'un des favoris à sa propre succession, ne tombe pas dès le 1er tour, à l'image des deux derniers tenants du titre (l'Espagne en 2014 et l'Italie en 2010), il faudrait qu'un accident industriel survienne tant le Mexique, la Suède et la Corée du Sud, ne semblent pas être du même calibre.

«Ce serait vraiment fantastique, avec cette équipe, que l'Allemagne devienne Championne du monde pour la 4e fois. On avait été éliminés auparavant dans les derniers tours, avec la finale en 2002 et les demi-finales ensuite, c'est incroyable», s'est remémoré l'ex-buteur allemand Miroslav Klose, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, invité au tirage. Idem du côté du Brésil de Neymar, qui a tiré la Suisse, le Costa Rica et la Serbie dans le groupe E, ou la France de Didier Deschamps, qui n'a pas volé sa réputation de «chanceuse» avec le Pérou, le Danemark et l'Australie au menu du groupe C. Seule l'Espagne, avec le Portugal (accompagnés par le Maroc et l'Iran dans le groupe B), ou encore l'Argentine, avec la Croatie, l'Islande et le Nigeria dans le groupe D, ont hérité d'une poule compliquée sur le papier.