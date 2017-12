LIGUE 1 MOBILIS - 13E JOURNÉE : USMBA-MCA ET MCO-USMA EN TÊTES D'AFFICHES Les prétendants au podium s'expliquent

Par Lounès MEBERBECHE -

Le MCA doit se ressaisir à Bel Abbès

La 13e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis se poursuit aujourd'hui avec cinq rencontres au programme, dont deux duels décisifs pour prendre position sur le podium.

En effet, les deux matchs USMBA-MCA et MCO-USMA s'annoncent palpitants du point de vue spectacle et qualité technique des quatre formations, mais surtout de l'enjeu pour la suite de cette phase aller, à deux rounds de la trêve hivernale. Ainsi, pour ce qui est de l'affiche USM Bel Abbès-MC Alger, battu mardi dernier lors du derby de la capitale par l'USM Alger (2-0), et qui a plongé la bande à Bernard Casoni dans le doute et la pression, le Doyen (4e, 18 pts) effectuera un déplacement périlleux à la «Mékerra» pour affronter la formation de Chérif El Ouazzani (8e, 16 pts), qui aura à coeur de redorer son blason à domicile. Battue une seule fois à la maison cette saison (par le Paradou AC 1-0, ndlr), l'USMBA compte confirmer son succès décroché à Alger face à l'USM El Harrach et du coup confirmer son réveil pour s'approcher encore plus du podium. Deux positions différentes qui annoncent un match très serré mais surtout d'un enjeu capital pour les deux équipes qui ne veulent pas perdre de vue la tête du classement. La seconde affiche prévue aujourd'hui opposera les Hamraoua du MC Oran aux Algérois de Soustara. L'USM Alger (9e, 15 pts), relancée par la précieuse victoire qu'elle a décrochée face au voisin du MCA, espère enfin remonter la pente après deux défaites contre le CSC et la JSS à domicile. Les Rouge et Noir boostés par le coach Hamdi ont toujours réussi leur sortie dans l'Oranais, mais cette fois-ci les Hamraoua (6e, 17 pts), ne veulent surtout pas décevoir leur public lors de cette belle affiche, surtout après leur dernière défaite concédée face au leader Canstantinois. L'ES Sétif (3e, 20 pts) sera en appel à Alger pour donner la réplique au NA Husseïn Dey (11e, 14 pts), à la recherche de son deuxième succès de rang à domicile après avoir disposé du MCA (1-0) lors de la 11e journée. Le Nasria aborde cette rencontre amoindri par l'absence de pas moins de neuf joueurs: Harrag, Khacef, Gasmi, Cherfaoui, Ouali, Maâziz, Herida, Oukal et Ardji. Une situation délicate pour le nouvel entraîneur Billel Dziri qui aura la lourde tâche de faire chuter l'Aigle noir de Kheïreddine Madoui au stade du 20-Août 1955. Les Sétifiens, eux, ne seront certainement pas faciles à manier, surtout que les camarades de Djabou sont en ce moment sur une courbe ascendante. Le Paradou AC (5e, 17 pts) accueillera le CR Belouizdad qui se trouve dans la même position malgré la crise financière. Un duel algérois qui promet des surprises au stade Omar-Hamadi de Bologhine. Le CRB, dont la dernière victoire remonte à la 3e journée (face au MC Alger 2-0, ndlr) devra faire face à une équipe du PAC capable du meilleur comme du pire. Enfin, bon dernier avec quatre points, l'USM Blida se doit impérativement de sortir la tête de l'eau et signer sa première victoire lors de la réception de l'Olympique Médéa (12e, 13 pts). Le moindre faux pas pourrait compromettre sérieusement l'avenir du club blidéen en Ligue 1. Les deux formations se retrouvent lors d'une explication qui sera très certainement déterminante pour le maintien, au vu de leur positions et leur situation extra-sportives.