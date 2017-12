CHAMPIONNAT NATIONAL D'AVIRON Début des épreuves à Aïn Defla

Quelque 80 athlètes représentant 10 clubs issus de 9 wilaya prennent part au Championnat national d'aviron dont le coup d'envoi a été donné avant-hier au barrage de Ouled Mellouk relevant de la commune de Rouina (Aïn Defla), a-t-on constaté. Organisée par la Fédération algérienne des sociétés d'Aviron et de Canoë-Kayak, en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya et la ligue locale pour la promotion des sports nautiques, cette compétition de deux jours se déroule dans les catégories cadets, juniors et seniors messieurs et dames. Selon Djamel Abassi, membre de la Fédération algérienne d'aviron, cette compétition se veut une opportunité pour chaque club pour jauger le niveau de ses athlètes en prévision des futures compétitions. Tout en relevant que l'équipe de Aïn Defla participe pour la première fois à une compétition du genre, il a émis le souhait de voir ce championnat constituer un déclic pour une pratique à grande échelle de cette discipline à l'échelle locale, relevant au passage les bonnes conditions de déroulement de la compétition.