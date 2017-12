CHAMPIONNATS ARABES 2017 DE CYCLISME L'or pour Bouzenzen, le bronze pour Zerifi

Yasmine Bouzenzen est sacrée Championne arabe chez les moins de 19 ans. La cycliste algérienne s'est adjugée la médaille d'or de la course en ligne des U19 des Championnats arabes des nations de cyclisme disputée avant-hier à Charm El Cheikh (Egypte).

A l'image de leurs homologues masculins, les cyclistes algériennes font également parler d'elles à l'occasion de ces joutes arabes. Ainsi, Yasmine Bouzenzen est montée sur la plus haute marche du podium de la catégorie des U19. Elle a pris le meilleur sur l'Egyptienne, Meriem Yasser, et l'autre Algérienne, Loubna Zerifi.

Par équipe, les Algériennes se sont classées deuxièmes au classement général, derrière les Egyptiennes, alors que la 3e place est revenue aux Marocaines.

A la faveur de ces trois nouvelles breloques, l'Algérie comptabilise ainsi 16 médailles: 9 or, 4 argent et 3 bronze.

Pour rappel, l'Algérie prend par à ces joutes dans les quatre catégories (cadets, juniors, seniors et filles) avec un contingent de 30 coureurs (24 garçons, six filles). Concernant la participation globale, cette compétition est animée par quelque 300 cyclistes représentant 14 nations (Egypte, Algérie, Tunisie, Maroc, Libye, Bahreïn, Soudan, Liban, Irak, Emirats Arabes Unies, Koweït, Jordanie, Palestine et Qatar).