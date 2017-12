JEUX NATIONAUX 2017 DE HANDISPORT La compétition se poursuit à Alger

La Ligue algéroise handisport (LAH) organise depuis hier et jusqu'au 4 décembre prochain à Alger, les Jeux sportifs nationaux handisport, avec la participation annoncée de quelque 400 athlètes (garçons et filles) de 24 ligues de wilaya, a-t-on appris avant-hier auprès de la ligue.

Le centre sportif de Souidania, la salle de Douéra et Bordj El-Kiffan seront, durant trois jours, le rendez-vous de tous les sportifs «handisports» qui exploiteront cette opportunité pour concourir dans un esprit sportif fraternel, d'une part et tisser des liens d'amitié d'autre part. Financée par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et la direction de la jeunesse et des sports d'Alger, cette manifestation, appelée avant 2005, «les jeux de l'avenir», sera ouverte aux différentes catégories du handisport et elle revêtira, selon le président de la LAH, Mustapha Boufellah», une grande importance, car elle constitue une opportunité de plus aux différents entraîneurs à la recherche de nouveaux talents susceptibles de revêtir le maillot national». «L'occasion est idéale pour la découverte de nouveaux talents afin de renforcer les différentes sélections, d'où le souci de la fédération de multiplier ce genre de rendez-vous», a-t-il ajouté. Outre l'aspect sportif, l'autre objectif recherché, consiste à garantir à travers ces compétitions, l'insertion sociale de cette frange de la société dans les différents établissements spécialisés.

Le programme de la manifestation comporte cinq disciplines de sports individuels et collectives: athlétisme, goal-ball, basket-ball, football pour handicapés mentaux et la natation. En athlétisme, les organisateurs ont programmé les épreuves de 60 m, 120m, 1000m, ainsi que les concours de longueur et le lancer du poids. La natation avec les épreuves du 25m Nage libre, 25m Dos, 25m Brasse, 50m Nage libre et le relais 4x4 nages.

En sports collectifs, le football en salle, le basket-ball et le boal-ball sont les principales épreuves au programme de ces jeux sportifs nationaux. Outre les compétitions sportives, des activités de loisirs ont été élaborées par les responsables de la Ligue dont une visite aux infrastructures du Centre sportif de Souidania.

Il est à noter que la cérémonie d'ouverture des Jeux sportifs nationaux handisport sera rehaussée par la présence de différents ministres ou leurs représentants, à l'image du ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), de la Solidarité nationale.