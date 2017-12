LAMOUCHI, COACH DU STADE RENNAIS "L'apport de Zeffane est intéressant"

L'entraîneur du Stade Rennais Sabri Lamouchi a valorisé avant-hier l'apport du défenseur international algérien Mehdi Zeffane, qui vient de retrouver la compétition après plusieurs mois de mise à l'écart de la part de l'ancien coach Christian Gourcuff. «Avant, ce n'était pas mon histoire.Du moment où je sens que tel ou tel joueur peut apporter quelque chose à l'équipe, et ça a été le cas de Mehdi. Son rôle, il le fait plutôt de bien belle manière. Son apport est intéressant, même s'il n'est pas gaucher, il est un joueur de complément qui compte et qui rend bien service», a indiqué Lamouchi, cité avant-hier par le quotidien Ouest France.?

Zeffane (25 ans) a signé le 18 novembre sa première apparition depuis décembre 2016 lors de la défaite concédée sur le terrain du RC Strasbourg (2-1), dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1 française. «Un joueur qui a continué à travailler et à faire du travail individuel. C'est bien pour lui et bien pour nous. Comme c'est également un jeune joueur, je n'ai pas beaucoup discuté avec lui pour ne pas lui mettre de pression particulière. Je n'attends pas de lui qu'il soit ailier gauche, à la dernière passe et qu'il fasse la différence et montre à tout le monde qu'il compte au Stade Rennais. J'ai voulu qu'il soit d'abord défenseur, faisant son boulot défensif», a ajouté le coach du club breton.



Zeffane: «Lamouchi m'a remis en confiance»

De son côté, le joueur, dont le contrat avec Rennes court encore jusqu'en 2019, s'est réjoui de voir sa situation prendre une issue favorable. «Quand on voit arriver un nouvel entraîneur, les cartes sont redistribuées. On a envie de montrer qu'on est là, de lui faire passer un message sur le terrain, montrer qu'il pouvait compter sur moi-même si j'avais été mis au placard.? J'ai eu des entretiens avec Sabri Lamouchi, il m'a grandement remis en confiance en me rappelant mes qualités. Si je peux lui rendre cette confiance sur le terrain. Le poste d'arrière gauche?? Ca faisait tellement longtemps que je n'avais pas joué au football que peu importe où je jouais», a-t-il conclu.