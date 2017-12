LIGUE 2 MOBILIS - 13E JOURNÉE : LA JSMS ET LA JSMB DÉÇOIVENT L'AS Aïn M'lila prend le large

L'AS Aïn M'lila a pris le large en tête du championnat de la Ligue 2 Mobilis, en atomisant «les réservistes» de l'Amel Boussaâda (5-1) lors de la 13e journée, disputée avant-hier et marquée par le faux pas du dauphin, le MO Béjaïa, ayant été tenu en échec (0-0) chez le CA Batna, au moment la JSM Skikda (3e) a été battue à domicile par l'ASM Oran (1-2). Le leader avait commencé par se donner quelques frayeurs, car après l'ouverture par Sahbi (9'), les visiteurs avaient réussi à égaliser par le jeune Ayache, sur penalty à la 15e minute, et ce n'est qu'après l'expulsion de Hachoud que l'ASAM a réussi à prendre l'ascendant dans ce match. Sahbi, encore lui, avait doublé la mise pour les Rouge et Noir en transformant un penalty à la 30', avant que Dib n'aggrave la marque (38'), imité par Debih (68'), puis Hachem (85'), pour un large succès (5-1), face à l'équipe «réserve» de l'ABS, dont les seniors avaient refusé de faire ce déplacement. L'ASAM porte ainsi son capital à 31 points, soit à six longueurs d'avance sur son premier poursuivant au classement, le MO Béjaïa, ayant été tenu en échec chez le CA Batna (0-0). L'autre candidat à l'accession, la JSM Skikda n'a pas été mieux lotie que le MOB, puisqu'elle a laissé filer la totalité de trois points et sur son propre terrain, après s'être inclinée (2-1) contre l'ASM Oran.

Les choses avaient pourtant bien commencé pour la JSMS, avec l'ouverture du score par Mokhtar, sur penalty à la 37', mais les Oranais ont réussi à égaliser par l'intermédiaire de Youcef-Khodja (50'), avant de l'emporter à la 80', grâce à un deuxième but, signé Masmoudi (1-2). Un véritable coup de massue pour la formation Skikdie, qui après cette première défaite à domicile de la saison, se voit obligée de céder sa troisième place au classement au profit de l'ASO Chlef, vainqueur un peu plus tard dans la soirée contre le MC El Eulma (2-1). Benhamla et Mellika avaient marqué pour l'ASO, respectivement aux 26' et 68', alors que Djabali avait réduit le score pour le MCEE à la 65'. Autre candidat à l'accession à avoir raté le coche lors de cette 13e journée, la JSM Béjaïa qui, à l'instar de la JSMS s'est faite surprendre sur son propre terrain par le CA Bordj Bou Arréridj (1-2).

Les «Criquets» avaient même longuement mené au score, grâce à Ladaouri (49') et Ziad (82'), avant que la JSMB ne sauve l'honneur par Belgherbi (90'+2). Un résultat qui arrange beaucoup plus les affaires du CABBA, car il rejoint son adversaire du jour à la 6e place du classement général avec 21 points chacun. Le RC Relizane a également réussi une bonne affaire, même en ayant petitement dominé le WA Tlemcen (1-0), car cette victoire, assurée par Aggoune à la 31', le propulse à la 4e place, ex aequo avec la JSMS, avec 23 points chacun. Dans le bas du tableau, les débats ont été tout aussi intéressants, avec parfois des issues dramatiques, comme ce fut le cas à Aïn Fakroune, où le GC Mascara a longuement mené au score, grâce à Lahemri (37'), avant de concéder l'égalisation devant Hadji (89'). Un résultat qui n'arrange aucun des deux antagonistes, car le CRB AF reste lanterne rouge, avec 10 points, et le GCM 11e, mais avec une seule longueur d'avance sur le premier club relégable, le RC Kouba, qui a quitté la dernière place du classement pour la première fois grâce à sa large victoire contre le MC Saïda (3-0). Après avoir raté un penalty à la 23', Hocine Metref s'était racheté en ouvrant le score à la 37', avant de revenir à la charge dans le temps additionnel de la rencontre pour s'offrir le doublé (90'+3), alors qu'entre-temps, Haguiga avait inscrit le deuxième but koubéen, à la 49'.