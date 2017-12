LIGUES 1 ET 2 MOBILIS Fin de la compétition les 18 et 19 mai 2018

Les championnats de Ligues 1 et 2 Mobilis prendront fin les 18 et 19 mai 2018 avec le déroulement de la 30e et dernière journée de la compétition, a annoncé avant-hier soir la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. La 15e et dernière journée de la phase aller se jouera le week-end des 15 et 16 décembre, alors que la reprise du championnat est fixée aux 5 et 6 janvier, précise l'instance dirigeante de la compétition. Dans le calendrier établi par la LFP, la Ligue n'a programmé aucun match les mardis des mois de janvier et février afin de permettre au sélectionneur national Rabah Madjer d'organiser des regroupements pour les joueurs locaux, a précisé la même source. Le conseil d'administration de la LFP, réuni jeudi, a débattu de la programmation de la saison prochaine à la faveur des instructions de la Fédération internationale de football (FIFA) au sujet des périodes des transferts. Dans un autre registre, la LFP a indiqué que les joueurs qui changeront de club durant la période des transferts étaient autorisés à jouer avec leur nouveau club dès le 17 décembre prochain, date du début du mercato hivernal. L'instance dirigeante a également établi le calendrier de la coupe d'Algérie. Les rencontres des 32es de finale se joueront les 29 et 30 décembre, alors que les 16es de finale sont programmés les 12 et 13 janvier prochains. Les 8es de finale sont fixés aux 2 et 3 février, les quarts aux 2 et 3 mars et les demi-finales aux 30 et 31 mars.