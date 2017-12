MAHREZ REVIENT SUR LE TRANSFERT AVORTÉ À ARSENAL "Leicester me bloquait à chaque fois"

Riyad Mahrez était tout proche de rejoindre un grand club l'été dernier. Il raconte en détails son transfert manqué au Daily Mail. Riyad et Arsenal, le feuilleton avait duré plusieurs épisodes pour un final assez décevant. Les déclarations langoureuses d'Arsène Wenger et les articles de presse annonçant l'arrivée de l'Algérien chez les Gunners s'étaient multipliés, mais ce dernier est finalement resté à Leicester. L'intéressé raconte pourquoi le transfert n'a pas eu lieu: «Je voulais être transparent à propos de ce transfert et ne pas jouer avec les gens», a dit Mahrez. Riyad avait même rencontré Dick Law, le chef de la cellule de recrutement d'Arsenal à l'époque: «Je ne sais pas ce qui s'est passé. N'Golo (Kanté, ndlr) avait une clause et quand il est parti, le club a stoppé ce genre de clauses», a-t-il expliqué au Daily Mail. L'Algérien affirme ne pas avoir oublié ses velléités de départ pour un plus grand club dans le futur:«Leicester m'avait dit oui, tu peux partir, mais dans les coulisses ils bloquaient les choses. Ils discutaient avec les autres équipes, mais ne donnaient pas réellement suite. Mais moi je suis confiant. Quand vous avez de la qualité et que vous la montrez, ce n'est plus qu'une question de temps.»