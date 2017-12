CHAMPIONNAT NATIONAL D'EXCELLENCE DE JUDO Les athlètes du GSP dominent la 1ère journée

114 judokas participent à cette compétition

Les judokas du GS Pétroliers ont dominé les épreuves de la première journée du championnat d'Algérie «Excellence», disputées avant-hier à la salle Harcha Hacène (Alger), en s'adjugeant un total de 12 médailles (5 or, 2 argent et 5 bronze).

Chez les dames, les Pétrolières ont remporté trois des quatre titres mis en jeu lors de cette journée, grâce à Sonia Assellah (+78 kg), Soued Belekhal (-70 kg) et Yamina Halata (-57 kg), auxquels s'ajoutent les deux médailles d'argent décrochées par Yousra Ikouirane (-70 kg) et Soumiya Belabes (-48 kg).

Le quatrième titre en jeu lors de cette première journée chez les dames, est revenue à la judokate de l'USM Alger, Hadjer Mecerem, qui s'est imposée dans la catégorie (-48 kg).

L'entraîneur du GS Pétroliers, Salima Souakri, s'est montrée «satisfaite» des résultats obtenus par ses athlètes, soulignant que les médailles remportées lors de cette première journée «vont motiver» les athlètes qui étaient engagés hier. «Je suis très satisfaite du rendement de mes athlètes, nous avons décroché trois titres sur quatre mis en jeu aujourd'hui. Ces résultats prouvent l'état de forme des judokates du GSP qui dominent chaque année la compétition», a déclaré Souakri. Chez les messieurs, le GS Pétroliers a décroché les médailles d'or des catégories (-73 kg) et (-60 kg), respectivement, grâce à Fethi Nourine qui a profité de l'abandon sur blessure de Oussama Djeddi (CREPSM) et Salim Rebahi, alors que les deux autres finales ont été remportées par Mehdi Lili (+100 kg) et Oussema Tamri (Tassili Oran). La deuxième et dernière journée du championnat d'Algérie «Excellence», prévue hier, devait voir l'entrée en lice des catégories (-66kg, -81kg -100kg) messieurs et (-52kg, -63kg et -78kg) dames. Cette compétition qui regroupe les huit premiers seniors, les quatre premiers espoirs et les quatre premiers juniors qui se sont distingués lors des Championnats nationaux de l'exercice précédent, a enregistré la participation de 114 judokas dont 42 dames. Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de judo (FAJ), Abdenour Grioua, a indiqué que «cet évènement permettra de constituer une sélection de judokas pour intégrer les différentes sélections nationales. Nous devons donner à tous l'opportunité de représenter l'Algérie, donc c'est l'occasion à certains noms de s'exprimer et montrer de quoi ils sont capables».

En marge des finales disputées vendredi, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, et le président de la FAJ, Rachid Laras, ont décerné le grade de sixième «Dan» aux anciens internationaux Salima Souakri, Nordin Yakoubi et Amar Benyakhlef.