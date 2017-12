COUPE DU MONDE 2018 Difficile pour les Africains

Photo souvenir des 32 sélectionneurs qualifiés

Les cinq représentants africains qualifiés n'ont pas été gâtés par le tirage au sort effectué avant-hier à Moscou.

L'Egypte fera face au pays organisateur la Russie, ainsi que l'Uruguay, un sérieux client. Le Maroc tombe dans le groupe du Portugal et de l'Espagne. Le Nigeria devra notamment jouer contre l'Argentine. La Tunisie aura la Belgique et l'Angleterre sur sa route. Enfin, le Sénégal devra se mesurer à la Pologne entre autres. Les Pharaons, qui vont disputer leur 3e phase finale d'un Mondial, ont hérité du groupe A.

Les hommes de Hector Cuper affronteront la Russie, pays organisateur qui espère aller loin devant son public. L'Egypte jouera aussi contre l'Arabie saoudite, elle aussi entraînée par un Argentin, Juan Antonio Pizzi. Dernier rival et non des moindres: l'Uruguay, un adversaire coriace, emmené par les attaquants Luis Suarez et Edinson Cavani. Les Lions de l'Atlas du Maroc qui renouent avec le Mondial après une longue absence sont tombés dans un groupe difficile, le groupe B. Les joueurs d'Hervé Renard auront donc le privilège d'affronter le Portugal, champion d'Europe en titre. La défense marocaine devra notamment se méfier du capitaine Cristiano Ronaldo. Le Maroc a déjà affronté le Portugal en 1986. Autre gros client: l'Espagne, impériale en éliminatoires. Avec ces deux pays européens, il faudra être très forts pour accrocher l'une des deux premières places. Dernier adversaire: l'Iran. Dans le groupe D, le Nigeria va affronter l'Argentine. C'est du quasi déjà-vu, car les Super Eagles ont déjà joué contre l'Albicelestre en 1994, 2002, 2010 et 2014 et dernièrement en amical. Le Nigeria de Gernot Rohr hérite aussi de l'Islande, novice à ce niveau et de la Croatie, une nation qui compte plusieurs artistes comme Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic et Mario Mandzukic. Deux pays européens aussi au programme pour la Tunisie dans le groupe G. Nabil Maâloul et ses hommes devront en découdre avec la Belgique, comme en 2002. Depuis cette époque, les Diables rouges ont beaucoup progressé et ils font figure de sérieux prétendants. La Tunisie jouera aussi l'Angleterre, talentueuse mais imprévisible. Les Aigles de Carthage ont déjà fait face aux Anglais en 1998. Le Panama complète ce groupe.

Enfin, les Sénégalais retrouvent la Coupe du monde et débuteront dans le groupe H. Les hommes de Aliou Cissé devront être solides face à la Pologne du buteur infernal Robert Lewandowski. Méfiance aussi avec la Colombie, brillante en 2014.

Le Japon est le 4e pays de ce groupe. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les 8es de finale.



Avis des coachs

Nabil Maâloul, Tunisie

«On peut rivaliser avec l'Angleterre»

«Sans aucun doute, ils (Belgique) sont les favoris du groupe. Ils sont clairement les favoris vu ce qu'on a vu ces dernières années. Et pour la deuxième place, je pense honnêtement que nous pouvons rivaliser avec l'Angleterre. Ce sera le match-clé pour nous. Et en cas de résultat positif, nous avons une chance de nous qualifier.»



Hervé Renard, Maroc

«On va jouer deux monstres»

«On est dans le grand bain, on va jouer deux monstres: le champion d'Europe en titre avec sa grande star Cristiano Ronaldo et puis l'équipe d'Espagne que tout le monde voulait éviter. On en a hérité, merci beaucoup (ironique), et puis l'Iran qui sera notre adversaire lors de notre match d'ouverture. C'est déjà un honneur d'être là. Maintenant il ne faut pas se satisfaire d'une participation, il faut y aller avec détermination et croire en nos chances même si ça paraît très difficile pour tout le monde.»



Gernot Rohr, Nigeria

«Notre groupe est intéressant»

«Nous sommes dans un groupe intéressant avec des équipes mieux classées que nous par la FIFA. Nous devons bien nous préparer pour notre premier match (face à la Croatie). Nous pourrions jouer un match amical face à la Serbie qui possède un jeu comparable et a battu la Grèce en qualifications. En deuxième match, nous aurons l'Islande, une bonne équipe, forte physiquement et qui possède les meilleurs supporters d'Europe. Avec l'Argentine, ce sera plus difficile de les surprendre, car cette très bonne équipe connaît notre jeu maintenant.»



Aliou Cissé, Sénégal

«Aucun des matchs ne sera facile»

«Nous irons en Russie avec nos armes. Aucun des matchs ne sera facile. Les joueurs ont les qualités pour écrire une nouvelle page de l'histoire du football sénégalais.»