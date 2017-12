APRÈS LE TIRAGE AU SORT DU MONDIAL 2018 Quels sparring-partners pour les Verts?

Par Saïd MEKKI -

Brahimi et ses partenaires devraient retrouver les Coréens en match amical en mars prochain

Après un coup d'oeil sur les potentiels adversaires des Verts en amical, on penchera d'emblée vers les groupes où on retrouve les sélections nord-africaines.

Le sélectionneur en chef des Verts, Rabah Madjer devrait programmer des matchs

amicaux pour la sélection nationale durant les deux prochaines dates FIFA, soit en mars et juin prochain. Et justement, la Fédération algérienne de football attend des propositions pour des matchs amicaux de la part de ses homologues dont les sélections sont qualifiées au Mondial. L'usage fait que des sélections qualifiées à la phase finale d'un Mondial choisissent leurs sparring-partner en fonction du style de jeu de ses adversaires. Ce sera donc également le cas cette fois-ci après le tirage au sort du Mondial russe effectué vendredi dernier surtout pour les sélections devant disputer des matchs contre des sélections africaines et plus précisément nord-africaines. Avant d'aborder les éventuelles sélections pouvant proposer à l'Algérie un match amical, il y a lieu de noter que plusieurs sélections ont déjà fait des propositions pour les Verts dont deux sont en voie d'étude et de finalisation: celle contre les Emirats arabe unis, match prévu le 23 décembre à Dubaï et celle contre la Corée du Sud match prévu au mois de mai prochain à Séoul. Avec le report des qualifications de la CAN 2019 de mars à octobre 2018 pour permettre aux cinq Mondialistes africains de bien préparer le tournoi russe, les Verts ne pourront retrouver les éliminatoires de la CAN 2019 qu'à partir de septembre prochain et le coach de l'EN, Rabah Madjer, devrait profiter de ces dates FIFA pour disputer deux matchs amicaux. Ainsi, les Verts pourront jouer deux joutes amicales entre le 19 et 27 mars prochain, face à des équipes qualifiées au Mondial 2018, et qui voudraient se frotter à l'EN algérienne qui se rapproche du profil des pays maghrébins qualifiés au rendez-vous russe, à savoir le Maroc, la Tunisie et l'Egypte. Par la suite, les coéquipiers de Brahimi pourront jouer deux autres tests amicaux entre le 1er et le 10 juin 2018, face à des adversaires qui restent à déterminer. Là, il faut de suite préciser que c'est tout à l'avantage de la sélection algérienne et de la FAF pour choisir les meilleures propositions, y compris sur le plan financier. Car à ce niveau mondial, que des matchs amicaux se négocient moyennant finances pour un déplacement. Ce qui sera bel et bien le cas des Verts. Un coup d'oeil sur les potentiels adversaires des Verts en amical, on penchera d'emblée vers les groupes où on retrouve les sélections nord-africaines. Dans le groupe A des autres sélections, on notera que la Russie et l'Uruguay peuvent demander un match amical. Les deux autres sont l'Arabie saoudite et l'Egypte. Là, seule la Russie pourrait être un potentiel demandeur. Mais, étant un pays organisateur, on penchera surtout vers un choix plutôt d'intérêt mutuel que «financier». Le deuxième groupe avec le Portugal, l'Espagne, l'Iran et le Maroc. Les Iraniens avaient déjà proposé à l'Algérie et c'est à savoir s'ils récidiveront ou pas pour une rencontre entre les deux sélections. Quant à l'Espagne et le Portugal, ce serait une très bonne opportunité pour les deux sélections qui connaissent d'ailleurs parfaitement le jeu algérien. Dans le groupe «D», on a l'Argentine, l'Islande dont c'est la première participation à ces joutes mondiales et la Croatie. L'Argentine et la Croatie pourront être intéressées pour un match avec les Verts car dans leur groupe, il y a un pays africain, le Nigeria, bien que ce ne soit pas le même style que les Verts, mais ça reste tout de même un label africain. Dans le groupe «G» la Belgique, le Panama et l'Angleterre auront comme adversaire la Tunisie. Un match contre l'Algérie serait intéressant pour eux. La Belgique et l'Angleterre ont déjà joué contre les Verts et savent qu'ils peuvent bien avoir un intérêt à jouer contre la sélection algérienne. Quant au Panama, on ne pense pas qu'ils pencheront pour un style de jeu qui est presque comme celui qu'ils pratiquent. Le dernier groupe avec une sélection africaine est celui où figure le Sénégal avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Beaucoup pencheront pour le Japon de l'ex-sélectionneur des Verts, Vahid Halilhodzic, mais, ayant une très bonne idée sur le football africain, on estime que «Halilo» ne pencherait pas pour un match contre les Verts. La Colombie et son jeu proche du nôtre ne serait peut-être pas intéressé pour une joute amicale contre les Verts alors que seule la Pologne pourrait y être intéressé. Par contre et paradoxalement, les autres sélections des autres groupes où ne figure aucune sélection arabe ou africaine, pourront éventuellement avoir besoin d'un sparring-partner comme les Verts pour peaufiner leurs préparations sur le plan technique et tactique. Enfin, il ne reste donc plus qu'à attendre les sollicitations des équipes qui voudront bien rencontrer les Verts dans un ou des matchs amicaux avant le Mondial prévu en Russie au mois de juin prochain.