Nouvelles des Fédérations sportives





Volley-ball

Suite à une convention de partenariat entre la Fédération algérienne de volley-ball (AFVB), la Fédération française de volley-ball et le Centre de ressources, d'expertise et de performance sportives (Creps) de Toulouse, un séminaire national sur la planification et la programmation sera organisé par la Direction technique nationale (DTN) de l'Afvb, à l'Ecole nationale des sports olympiques de Sétif le 6 décembre puis au Complexe sportif Menasria de Aïn-Bénian (Alger), le lendemain.



Tennis

Le Bureau exécutif de la Fédération algérienne de tennis (FAT), réuni vendredi dernier au siège de l'instance fédérale, a procédé à l'installation de la commission de recours. Elle est composée comme suit: Benyoucef Farid (président), Kaïd Slimane-Fethi (vice-président) et Chibi Ali Ryad (rapporteur).



Arts martiaux

Un stage de formation d'entraîneurs de Kitchen Taijutsu, organisé par la Fédération algérienne des arts martiaux (FAAM), a débuté hier à la salle omnisports de Birtouta (Alger) et s'étalera jusqu'au 7 décembre.



Rugby

La Fédération algérienne de rugby (FAR) organisera une conférence de presse le 9 décembre à 16h, au siège de la banque Société Générale (Alger), pour faire le tour sur la participation de l'Algérie au tournoi Tri-nations, prévu à Oujda (Maroc) du 20 au 24 décembre.