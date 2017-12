CHAMPIONNATS ARABES SUR ROUTE DE CYCLISME L'Algérie championne avec 17 médailles

Cette compétition arabe a enregistré la participation de quelque 300 athlètes, représentant 14 pays arabes

La sélection nationale a pris part à cette compétition avec 30 cyclistes dont 6 de la catégorie féminine.

L'Algérie a dominé les Championnats arabes de cyclisme de la course sur route des seniors, juniors et cadets qui ont pris fin vendredi dernier à Charm-el-Cheikh (Egypte) en s'adjugeant la 1ère place au classement général avec un total de 17 médailles dont 10 en vermeil, 4 en argent et 3 en bronze.

Au classement final, les cyclistes algériens devancent respectivement l'Egypte (2e avec 9 médailles) et les Emirats arabes unis (3e: 5 médailles). La cycliste algérienne Yasmine Bouzenzen s'est parée de l'or dans la course sur route réservée aux féminines, dans un temps de (1h 46 min 04 sec) devançant l'Egyptienne Merien Nasser (2e: 1h 55m 50s) et l'Algérienne Louna Zerifi, médaillée de bronze (1h 55 min 50s). De son côté, la sélection féminine algérienne composée du trio: Aïcha Tihar, Belkacem Ouanane, Racha Nane et Yasmine Bouzenzen s'est octroyée la médaille d'argent dans la course par équipes longue de 54 km, disputée vendredi dernier, pour le compte de la 7e et dernière journée du rendez-vous arabe toutes catégories qui a débuté le 25 novembre dernier à Charm-El-Cheikh. La médaille d'or est revenue à l'Egypte, alors que le Maroc s'est classé à la 3e place. Chez les cadets, Youcef Boukhari a franchi mercredi dernier en tête la ligne d'arrivée de la course longue de 54 km distance de 54 km dans le temps de 1h26:04, devant le Bahreïni Ali Nacer Ahmed et l'Emirati Hareb Mohamed El-Sabagh, crédités du même temps. Dans la catégorie des juniors, les Algériens ont réussi le coup double, décrochant les médailles d'or et de bronze de l'épreuve, tracée sur un parcours de 128,4 km. Cheblaoui a été sacré champion en réalisant un temps de 3h28:59, devant le Marocain Bensalah Idriss (3h29:22), alors que la médaille de bronze est revenue à son coéquipier, Mohamed Amine Nehari (3h34:26). Mardi, Azzedine Lagab avait obtenu la première place du contre-la-montre individuel en 56'42, sur un circuit de 42,8 km, devant l'Emirati Youcef Mohamed Ahmed Mirza (58'33) et l'Irakien Ali Abdelkhadr Tain (58'39). De son côté, Hamza Mansouri avait décroché lundi la médaille d'or du contre-la-montre individuel chez les juniors (28'41), alors que Mohamed Amine Nehari avait pris la troisième place en 29'31» 71. La sélection algérienne juniors garçons, a été sacrée samedi, Championne arabe du contre-la-montre par équipes, (1h11:46). L'Algérie, rappelle-t-on, a pris part à cette compétition avec 30 cyclistes dont six de la catégorie féminine. Cette compétition arabe a enregistré la participation de quelque 300 athlètes, représentant 14 pays arabes, à savoir l'Algérie, l'Egypte, la Tunisie, le Maroc, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahreïn, le Qatar, l'Irak, la Jordanie, la Palestine, le Koweït, le Soudan et Oman.