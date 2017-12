CHAMPIONNATS D'AFRIQUE 2017 DE VOILE Six médailles pour l'Algérie

La sélection algérienne (messieurs/dames) de voile a décroché six médailles (3 or, 1 argent et 2 bronze) aux championnats d'Afrique 2017 des séries RSX et Bic-techno, clôturés hier en Egypte, obtenant au passage deux qualifications aux prochains Jeux olympiques de la jeunesses (JOJ), prévus en 2018 en Argentine. Après les médailles d'or de Hamza Bouras en RSX (seniors) et celle d'Imad Brighet en Bic-techno, la jeune Lina Aït-Ali Slimane a bonifié la moisson algérienne par une troisième breloque en vermeil, également dans la série Bic-techno. Elle rejoint ainsi son compatriote Brighet dans la short-liste des véliplanchistes africains qualifiés pour les JOJ de 2018, à Buenos Aires. Les trois autres médailles algériennes dans cette compétition, disputée du 28 novembre au 3 décembre, ont toutes été décrochées dans la série Bic-techno, à commencer par l'argent d'Islam Bennaga, puis le bronze de Rami Boudrouma et Ikram Abid. La Fédération algérienne de voile (FAV), qui a engagé un total de dix athlètes dans cette compétition, avait annoncé avant le départ en Egypte que son objectif était de remporter les quatre titres mis en jeu, mais elle s'est finalement contentée de trois. Le 4e titre espéré a été manqué par le jeune Ramzi Boudjaâtit, qui a concouru chez les moins de 19 ans en RSX. Les trois autres internationaux algériens engagés dans cette compétition sont Imad Boussaha chez les garçons, ainsi que Naïla Rezouani et Djihane Maïti chez les filles