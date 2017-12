CHAMPIONNATS DE FRANCE (PETIT BASSIN) DE NATATION Sahnoune sacré sur 50m nage libre

Le nageur algérien Oussama Sahnoune a été sacré champion de France sur 50m nage libre en petit bassin (25m), signant au passage un nouveau record d'Algérie avec un chrono de 21.26, vendredi soir à Montpellier lors de la deuxième journée des compétitions. Le sociétaire du Cercle des nageurs de Marseille, qui a réalisé à cette occasion les minima A de qualification aux prochains Championnats du monde en Chine, a devancé en finale les deux Français Jérémy Stravius et Maxime Grousset, auteurs respectivement de 21.50 et 21.68.

L'ancien record d'Algérie de la spécialité était détenu par Nabil Kebab, depuis 2008 et les Championnats du monde de Manchester (21.40).

Le numéro un de la natation algérienne s'était déjà distingué jeudi en terminant à la 2e place de la finale du 100m papillon des championnats de France en petit bassin, avec à la clé un nouveau record d'Algérie en 51.26. Sahnoune, qui avait amélioré une première fois le record d'Algérie en 52.27 lors des séries disputées en matinée, a terminé à un peu plus d'une seconde du vainqueur de la finale, le Français Jeremy Stravius (50.17).