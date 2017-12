DEUX MATCHS AMICAUX EN MARS ET MAI PROCHAINS Les Verts affronteront un mondialiste

Le sélectionneur national Rabah Madjer, désigné à le tête du «Club Algérie» en octobre dernier en remplacement de l'Espagnol Lucas Alcaraz, démis de ses fonctions pour mauvais résultats, a estimé que l'Equipe nationale représentait «un bon sparring partner» pour les Mondialistes.

Le manager général de l'Equipe nationale de football, Hakim Medane, a annoncé que les Verts joueront deux matchs amicaux dont un face à un Mondialiste lors des deux prochaines dates de la Fédération internationale (FIFA) en mars et mai 2018. «Au vu du dernier tirage au sort du Mondial-2018, notre Equipe nationale sera bien évidemment sollicitée pour des matchs amicaux par des sélections de renom à l'image du Portugal, de l'Espagne ou encore de la Russie, adversaires de nations nord-africaines en Coupe du monde. Nous avons déjà établi notre programme d'ici au mois de mai 2018 avec deux tests amicaux lors des deux prochaines dates FIFA en mars et mai 2018, dont un face à un Mondialiste alors que l'autre match sera face à un pays africain», a affirmé Medane, samedi soir sur le plateau de l'émission «Dawri El-Mouhtarifine» de la Télévision nationale. L'Equipe nationale a échoué à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet), terminant à la dernière place du groupe B avec 2 points récoltés en six matchs. «Jouer un match face à une équipe de renommée internationale va nous permettre de nous frotter davantage avec le haut niveau, même si notre objectif était toujours de privilégier un adversaire du continent, d'autant que nous avons toujours eu des difficultés à nous affirmer sur le plan africain», a-t-il ajouté.

Le staff technique national compte mettre à profit les deux prochaines dates FIFA, d'autant que le prochain match officiel des Verts se jouera en septembre 2018, suite à la dernière décision de la Confédération africaine (CAF) de reporter les qualifications de la CAN-2019 de mars à septembre 2018 pour permettre aux cinq équipes du continent qualifiées pour le Mondial-2018 en Russie, en l'occurrence le Nigeria, le Sénégal, l'Egypte, la Tunisie et le Maroc de disputer des matchs amicaux de préparation à cette période.