MONDIAUX 2017 DE POWERLIFTING Belarbi termine 13e à Mexico

L'Algérienne Nacéra Belarbi s'est classée à la 13e et avant-dernière position aux Championnats du monde de powerlifting handisport (messieurs et dames) à Mexico (2-7 décembre), dans une compétition dominée par la Nigériane Alice Oluwafemiayo. Engagée dans le plateau B de la catégorie des -86 kg, Nacéra Belarbi a soulevé la charge de 83 kg à son second essai, avant d'échouer à 86 kg, ce qui l'a classée à la 13e et avant-dernière position, devant Mortadza Norfariza (Malaisie) et ses 75 kg. Le titre mondial de la catégorie est revenu à la favorite, Alice Oluwafemiayo (Nigeria) qui a réussi une barre à 145 kg au 3e et dernier essai. La Chinoise Zheng Feifei, avec une charge à 130 kg, a décroché la médaille d'argent, laissant le bronze à l'Egyptienne Hassan Gehan (125 kg). L'Algérie participe avec trois autres powerlifteurs aux Mondiaux de Mexico. Il s'agit de Samira Guerioua (+45 kg), Hocine Bettir (+65 kg) et Hadj Ahmed Beyour (+49 kg). Les épreuves d'aujourd'hui verront l'entrée en lice de Guerioua qui s'engagera dans le plateau A, aux côtés de six autres concurrentes dont les trois favorites, Guo Lingling (Chine), Withieera Jaithong (Thaïlande) et Maryna Kopiika (Ukraine). Le plateau B est composé, lui aussi, de sept athlètes. Chez les messieurs, Hadj Ahmed Beyour prendra part au concours de la catégorie des +49 kg, dans le plateau A où concourront huit autres athlètes dont le Nigérian Adesokan Yakubu (recordman d'Afrique), le Kazakh Kasmukhanov Yernat et le Vietnamien Le Van Cong. Le chef de file du powerlifting algérien, Hocine Bettir, montera, vendredi, sur le plateau A de la catégorie des +65 kg. Avant le départ de la délégation nationale pour le Mexique, l'entraîneur de la sélection algérienne de powerlifting handisport, Mohamed Salah-Eddine Benatta avait déclaré que les athlètes engagés aux Mondiaux 2017 auront la mission d'améliorer leurs charges, après une saison difficile marquée par les blessures des uns et la méforme des autres. Il est à rappeler que sur les quatre athlètes qualifiés aux Mondiaux 2017 de Mexico, seuls Houcine Bettir et Samira Guerioua avaient pris part aux derniers Jeux paralympiques de Rio en 2016.