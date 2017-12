SIX SUR SIX À DOMICILE L'ASAM impressionne

L'AS Aïn M'lila, invaincue à domicile depuis l'entame de la saison courante, a signé vendredi sa sixième victoire de rang at home en atomisant l'Amel Boussaâda (5-1) lors de la 13e journée de Ligue 2 Mobilis. Intraitables dans leur antre de Demene-Debbih, les Rouge et Noir ont remporté leur premier match à domicile lors de la 2e journée face au RC Relizane (2-0), avant d'enchaîner les victoires tour à tour face à la JSM Béjaïa (1-0), au CA Batna (2-0), au MC Saïda (1-0), au MO Béjaïa (1-0) et enfin à l'Amel Boussaâda. Avant cette 13e journée, l'ASAM, leader du championnat et la JSM Skikda, au pied du podium, étaient les deux seules équipes à avoir remporté tous leurs matchs à domicile avant que les Skikdis ne concèdent vendredi leur première défaite devant leur public face à l'ASM Oran (1-2). Ce n'est pas tout, puisque le club de l'Est algérien s'illustre également par ses premières places aux classements des meilleures attaque et défense, en inscrivant 22 buts contre huit encaissés. Avec des statistiques pareilles, le club affiche ses ambitions de jouer l'accession et revenir parmi l'élite qu'il a quittée il y a plusieurs années, sachant que les trois premiers accéderont en fin de saison. Au classement général, l'ASAM est en tête avec 31 points, soit six de plus que son dauphin, le MOB, auteur d'un nul vierge vendredi chez le CAB (0-0). Lors des deux prochaines et dernières journées de la phase aller, l'ASAM se déplacera à Bordj Bou Arréridj pour affronter le CABBA avant d'accueillir le GC Mascara.