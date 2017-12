STADE RENNAIS Zeffane enchaîne sa 3e titularisation sous l'ère Lamouchi

Le défenseur international algérien Mehdi Zeffane a enchaîné avant-hier soir sa troisième titularisation avec son équipe, le Stade Rennais, lors de la réception d'Amiens (2-0), dans le cadre de la 16e journée du championnat de France de Ligue 1. Le joueur, âgé de 25 ans, est en train de retrouver des couleurs depuis l'arrivée à la barre technique de Sabri Lamouchi, en remplacement de l'ancien sélectionneur national Christian Gourcuff, démis de ses fonctions. Zeffane avait signé le 18 novembre sa première apparition depuis décembre 2016 lors de la défaite concédée sur le terrain du RC Strasbourg (2-1), dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1 française. Depuis, le joueur algérien, reconverti en latéral gauche, a été titularisé d'abord face au FC Nantes (2-1), à Angers (2-1) et enfin face à Amiens. Le retour de Zeffane intervient au moment où le club breton a remporté trois victoires de rang. «J'ai eu des entretiens avec Sabri Lamouchi, il m'a grandement remis en confiance en me rappelant mes qualités. Le poste d'arrière gauche? Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas joué au football, que peu importe où je jouais», a indiqué Zeffane vendredi dernier au quotidien régional Ouest France. Le Stade Rennais compte également dans ses rangs le défenseur international algérien Ramy Bensebaïni, en phase de reprise suite à une blessure, alors que le portier des Verts, Raïs M'Bolhi, vient de résilier son contrat. Grâce à ce nouveau succès, Rennes réalise une belle opération et remonte à la 6e place au classement avec 24 points.