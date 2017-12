TOURNOI ITF-JUNIORS «EAST AFRICA 3» DE TENNIS Reguig directement dans le tableau final

Le tennisman algérien Samir Hamza Reguig intègrera directement le tableau final du «East Africa 3», un tournoi du Circuit ITF «juniors», prévu à partir d'aujourd'hui jusqu'au 9 décembre 2017 à Nairobi (Kenya), suivant la liste finale d'admission, dévoilée avant-hier par les organisateurs. Une compétition de grade 4, prévue sur les courts en terre battue du Nairobi Tennis Club, ayant drainé la participation de certains joueurs relativement bien classés sur le plan mondial, notamment le Danois Holger Vitus Nodskov Rune (334e), l'Ukrainien Eric Vanshelboim (394e) et le Britannique Zyaan Ahmed (503e). Les qualifications ont débuté samedi, mais non concerné par cette phase, le jeune Algérien (2568e mondial) ne débutera que lundi, au premier tour du tableau final, contre un adversaire qui reste à déterminer. Il s'agit du deuxième tournoi consécutif pour Reguig au Kenya, après le «East Africa 2» auquel il avait pris part du 27 au 29 novembre dernier. En simple, l'Algérien a commencé par une victoire contre Kenyan Derick Ominde (6-1, 6-0) avant de chuter au deuxième tour contre la tête de série numéro 11, le Britannique Russel Henderson (6-3, 6-3). Même scénario en double, puisque là encore, Reguig a passé le premier tour avec succès avant de chuter au deuxième. L'Algérien avait fait équipe avec le Tunisien Omar Ata, avec lequel il a dominé le tandem italien Daniel Bagnolini - Amedeo Jorio (6-1, 2-6, 10-8), avant de s'incliner au tour suivant contre le Kenyan Albert Njogu et son équipier tanzanien Sulle Omary Hamisi 6-2, 6-7 (5), 10-5.