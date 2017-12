TRI-NATIONS DU MAGHREB 2017 DE RUGBY L'EN présente au rendez-vous de Oujda

La sélection nationale de rugby prendra part au tournoi Tri-nations du Maghreb 2017, prévu à Oujda (Maroc) du 16 au 24 décembre, a annoncé la Fédération algérienne de rugby (FAR) sur sa page officielle Facebook. Les «Lions» entameront le tournoi face à la Tunisie le mercredi 20 décembre avant de donner la réplique aux Marocains le samedi 23 décembre, précise l'instance fédérale. Le premier au terme des trois rencontres au programme remportera le tournoi. La FAR informe qu'un point de presse aura lieu le samedi 9 décembre avant le départ de la délégation algérienne pour le Maroc. L'Equipe nationale reste sur une victoire en déplacement face à la Zambie (30-25) en finale du niveau «C» de la coupe d'Afrique des nations, arrachant par la même occasion son billet pour le palier supérieur de l'épreuve. Membre du Rugby Afrique depuis 2016, la Fédération algérienne de rugby a mis en place l'Equipe nationale en 2007 mais sans pouvoir prendre part aux compétitions officielles, avant que l'instance ne soit reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports.