LIGUE 1 MOBILIS - 13E JOURNÉE: LE CSC ET LA JSS CREUSENT L'ÉCART Les poursuivants ratent leur chance

L'ES Sétif accrochée par le NAHD

L'ESS et l'USMBA ont concédé des matchs nuls qui ont généré un statu quo au pied du podium, favorisant ainsi l'échappée du leader, le CS Constantine et de son dauphin, la JS Saoura.

La 13e journée de Ligue 1 Mobilis, clôturée avant-hier soir, a été entièrement défavorable aux clubs positionnés au pied du podium, puisque l'ES Sétif (3e), le MC Alger (4e), le MC Oran (5e), le Paradou AC (6e), le CR Belouizdad (7e) et l'USM Bel Abbès (8e), ont tous concédé des résultats nuls.

Une parfaite neutralisation ayant permis au leader, le CS Constantine et à son dauphin, la JS Saoura, de prendre un peu plus le large en tête du classement, surtout après leurs victoires respectives contre la JS Kabylie (2-1) et l'USM El Harrach (1-0). Mais cela n'aurait pas été possible sans l'échec des principaux poursuivants dans la course au titre, ayant tous joué samedi sans qu'aucun d'entre eux ne l'emporte, à l'image de l'Entente de Sétif, qui s'est contentée d'un 0-0 en déplacement face au NA Hussein Dey.

A Sidi Bel Abbès, l'USMBA n'a pas été mieux lotie, puisqu'elle a commencé par rater un penalty par Bounoua (8'), avant de concéder l'ouverture du score devant le capitaine mouloudéen Abderrahmane Hachoud, ayant transformé un penalty à la 36', et ce n'est qu'à la 66' qu'ils ont réussi à arracher l'égalisation par Khali (1-1). Même cas de figure dans les deux autres matchs, entre clubs du haut tableau, puisque l'USM Alger s'est neutralisée (1-1) avec le MC Oran, alors que le Paradou AC et le CR Belouizdad se sont contentés d'un nul vierge dans le derby algérois, disputé un peu plus tard dans la soirée.

A Oran, Oussama Derfalou avait donné l'avantage aux Rouge et Noir (75'). Mais les gars d'El Hamri ont continué à y croire, et ils ont bien fait, puisque leurs efforts ont été récompensés par un but égalisateur, signé Toumi (80'). Sauf que cette débauche d'énergie n'a pas servi à grand-chose, y compris pour l'ESS et l'USMBA, car ces scores de parité ont généré un statu quo au pied du podium, favorisant ainsi l'échappée du leader, le CS Constantine, et de son dauphin, la JS Saoura, qui tous les deux avaient gagné la veille. Vendredi dernier, les Sanafir ont ramené les trois points de leur déplacement chez les JS Kabylie (2-1), grâce notamment à leur avant-centre en forme Mohamed Amine Abid, auteur d'un doublé, alors que les Bécharois l'avaient petitement emporté à domicile, en accueillant l'USM El Harrach, grâce à Mustapha Djallit (1-0).

La meilleure affaire dans les matchs d'avant-hier a été réalisée dans le bas du tableau, où la lanterne rouge, l'USM Blida, a remporté sa première victoire de la saison, en dominant l'Olympique de Médéa dans le derby de la Mitidja (2-1). Après l'ouverture du score par Frioui (25'), les Blidéens s'étaient donné quelques frayeurs, certes, car ayant concédé l'égalisation à devant Bouabdallah (89'), mais ils ont bénéficié d'un penalty dans la foulée, et le pied de Rabti n'a pas tremblé au moment de le transformer (90'+4). Malgré cette importante victoire, l'USMB reste lanterne rouge, avec 7 points, alors que l'OM est premier club non relégable, avec 13 unités.

De son côté, le DRB Tadjenanet a assez facilement dominé le nouveau promu, l'US Biskra, sur le score de trois buts à un. Demane auteur d'un doublé aux 36' et 61', ainsi que Abel (45'+1) avaient marqué pour le DRBT, alors que Rachedi a inscrit l'unique but des Zibans à la 30'.