BARÇA L'agent d'Arda Turan annonce un départ

Jamais utilisé par Ernesto Valverde cette saison, Arda Turan (30 ans) ne s'accrochera plus au FC Barcelone. Le milieu de terrain va quitter la Catalogne cet hiver, comme l'a indiqué son agent Ahmet Bulut. «Il y a des équipes qui veulent Arda. On a des offres en Angleterre, en Espagne et en Italie. Dans quinze jours, la situation sera claire, a annoncé le représentant du Turc, dans des propos relayés par Mundo Deportivo. On a deux options très claires pour Arda. L'un des clubs souhaite un prêt, l'autre préfère un transfert.» Annoncé dans le viseur de Galatasaray, Arsenal ou de formations chinoises, l'ancien joueur de l'Atletico Madrid ne sera pas retenu.