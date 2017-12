CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE RAFLE (3E TOUR) 105 athlètes en compétition les 8-9 décembre à Mostaganem

Cent-cinq athlètes, répartis en 35 triplettes seront engagés dans le troisième tour du Championnat national (messieurs/dames) de rafle, prévu les 8-9 décembre 2017 à la salle omnisports de Kherrouba (Mostaganem), a-t-on appris hier, auprès des organisateurs. «Il y aura 18 triplettes chez les messieurs et 17 autres chez les dames», a précisé dans un communiqué la Fédération algérienne de rafle et billard, coorganisatrice de cet évènement avec la Ligue de Mostaganem. Avec 12 triplettes (six messieurs et six dames), la ligue d'Alger est la mieux représentée dans ce Championnat, au moment où d'autres participants n'ont engagé qu'une seule triplette chez les messieurs, notamment la ligue de Chlef, et son homologue de Sidi Bel Abbès. Au total, 11 wilayas sont représentées dans cette compétition, à savoir: Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Alger, Blida, Béjaïa, Batna, Chlef, Touggourt, Sétif, Biskra et Oran. Les différentes délégations seront accueillies jeudi prochain, à partir de 16h, alors que le tirage au sort est prévu le soir-même, vers 20h, a encore précisé la fédération. La compétition s'achèvera samedi, avec la remise des trophées aux lauréats, et qui se fera vers 17h30.