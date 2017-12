CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE MILITAIRE DE JUDO Coup d'envoi de la compétition à Zéralda

Le championnat d'Algérie militaire de judo inter-écoles (4-6 décembre) a débuté hier, à l'Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale à Zéralda (ouest d'Alger) avec la participation de 12 équipes. Les premiers combats comptant pour les éliminatoires par équipes ont été disputés juste après la cérémonie d'ouverture officielle. Chaque équipe a le droit d'engager sept athlètes masculins et autant chez les dames. «C'est avec un grand honneur que notre école abrite cette compétition sportive militaire. En dehors des résultats obtenus, nous souhaitons que ce championnat consolidera davantage les liens entres les sportifs militaires», a déclaré le directeur de l'Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale, le général Rabah Riah, dans son allocution d'ouverture. Selon le programme communiqué par les organisateurs, la journée d'hier a été réservée aux éliminatoires par équipes, alors que les combats en individuels se dérouleront aujourd'hui.

Les finales messieurs et dames sont prévues mercredi à partir de 9h, suivies de la cérémonie de clôture. Prennent part à ce championnat: l'Académie militaire de Cherchell (AMC), l'Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale (Esgn), l'Ecole supérieure navale (ESN), l'Ecole supérieure de l'administration militaire (Esam), l'Ecole supérieure de transmission (EST), l'Ecole supérieure des troupes spéciales (Ests), l'Ecole supérieure des armées blindées (Esab), l'Ecoles des sous-officiers de l'intendance (Esoi), l'Ecole nationale de la santé militaire (Ensm), l'Ecole nationale préparatoire aux études d'ingéniorat (Enpei), l'Ecole d'application des services de la santé militaire (Eassm) et l'Ecole technique d'intendant (ETI).