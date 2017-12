CHEDAD BENSID, PRÉSIDENT DE L'ASAM "On joue désormais l'accession"

L'AS Ain M'lila, leader du championnat de Ligue 2 Mobilis après 13 journées, vise désormais l'accession en Ligue 1, a indiqué son président, Chedad Bensid. «Sincèrement, nous avons commencé à réfléchir à l'accession, vu les résultats positifs enregistrés par l'équipe après 13 journées, je pense que c'est jouable. Mais il faut savoir que nos objectifs dépendront aussi des ressources financières du club. Après le dernier match de la phase aller face à Mascara, je vais discuter avec mon staff technique pour parler de l'avenir du club sur tous les plans», a précisé Bensid.

Le premier responsable des Rouge et Noir s'est dit «agréablement surpris» par la prestation de ses joueurs depuis l'entame de la saison en remportant six victoires en autant de matchs à domicile, et reste l'unique équipe de la Ligue 2 a avoir réalisé un parcours sans faute sur sa pelouse.

«Honnêtement, on ne s'attendait pas à un tel parcours avant le coup d'envoi de la saison. Je tiens à féliciter les joueurs, le staff technique, la direction du club et les supporteurs pour tous les efforts fournis ces dernières semaines. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée pour terminer leader de la phase aller avant d'entamer la phase retour qui reste très difficile à gérer», a-t-il ajouté.

Outre sa place de leader, le club de l'Est algérien s'illustre également par ses premières places aux classements de meilleure attaque et (de) meilleure défense, en inscrivant 22 buts contre 8 encaissés. «Ces résultats reflètent la qualité de notre recrutement et le niveau des joueurs déjà présents avec nous l'an dernier», a expliqué le patron des «Scorpions».

Par ailleurs, Bensid a exhorté les autorités locales à venir en aide au club qui est en train de réaliser une excellente saison et proche d'une accession en Ligue1 après plusieurs années de calvaire. «Nous sommes premiers au classement mais malheureusement le club n'a reçu aucun centime depuis le début de la saison. J'ai payé certains salaires de ma poche et avec l'aide de certain commerçants de la ville. Nous avons reçu des promesses mais nous n'avons rien touché. J'espère que les autorités locales vont nous épauler dans ces moments pour atteindre notre objectif», a t-il souhaité. Au classement général, l'ASAM est en tête avec 31 points, soit six de plus que son dauphin, le MOB, auteur d'un nul vierge vendredi chez le CAB (0-0). Lors des deux prochaines et dernières journées de la phase aller, l'ASAM se déplacera à Bordj Bou Arréridj pour affronter le CABBA avant d'accueillir le GC Mascara.