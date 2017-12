CHELSEA Conte se prononce sur les dossiers Courtois et Hazard

Titulaires indiscutables à Chelsea, Thibaut Courtois et Eden Hazard auraient attiré l'attention des géants du championnat espagnol. L'entraîneur des Blues Antonio Conte compte cependant sur une prolongation pour conserver les deux hommes. Les rumeurs vont bon train à l'approche du mercato hivernal. Du côté de Londres, l'avenir de Thibaut Courtois et Eden Hazard suscite ainsi certaines interrogations. Le contrat de Courtois, suivi par le Real Madrid, s'achève en effet dans 18 mois, une situation inconfortable pour Chelsea. Pour sa part, son compatriote Eden Hazard brille de mille feux avec 5 buts sur ses 5 derniers matchs et resterait dans le viseur des cadors du championnat espagnol... Dès lors, Antonio Conte ne l'a pas caché: il souhaiterait prolonger les deux joueurs. «On parle de deux grands joueurs. Thibaut est l'un des meilleurs gardiens du monde, peut-être le meilleur. Eden aussi. Mais je pense que le club sait à quel point ces deux joueurs sont importants et je pense qu'ils sont heureux de jouer pour ce club. C'est normal qu'il y ait des contacts entre le joueur ou son agent et le club pendant la saison. J'espère qu'à la fin, Thibaut signera son contrat. Qu'Eden prolonge aussi avant la Coupe du monde? J'en serais très heureux. Mais c'est la responsabilité du club», a expliqué l'entraîneur de Chelsea dans des propos rapportés par le Mirror.