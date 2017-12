CLAUDE PUEL ÉVOQUE LA COUPE DE MAHREZ "Si ça lui permet de briller tant mieux"

Interrogé en fin de match sur le nouveau look de Riyad Mahrez, l'entraîneur des Foxes, Claude Puel, s'est amusé du nouveau style de l'international algérien: «Sa coupe de cheveux n'est pas un problème pour moi, ça ne concerne que lui. Si ça lui permet de briller encore plus sur le terrain, eh bien tant mieux». A l'approche du mercato, tous les moyens sont bons pour se faire voir! On notera que sur le plan sportif Claude Puel a apprécié l'activité de Mahrez dans cette rencontre face à Burnley. «Il a aussi été très bon sans ballon». Par contre Islam Slimani n'a pas été retenu pour cette rencontre. Son départ au prochain mercato se précise.