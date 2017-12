COUPE D'ALGÉRIE 32ES DE FINALE : TIRAGE AU SORT CE SOIR Entrée en lice des pensionnaires de Ligue 1

Le tirage au sort des 32es de finale de la coupe d'Algérie sera réalisé ce soir au Palais des congrès «Abdellatif Rahal» de Aïn Bénian (Alger), en présence des représentants des 64 clubs concernés par ce tour, dont

16 formations de Ligue 1 Mobilis. Ce tour sera marqué en effet par l'entrée en lice des clubs de l'élite, qui s'ajouteront aux «48 rescapés» du dernier tour régional, disputé les 24 et 25 novembre dernier, et ayant été fatal à certaines formations de renom, notamment le CA Batna, l'ASO Chlef, Hamra Annaba ou encore la JSM Chéraga. Mis à part ces rares exceptions, incluant l'élimination de la JSM Béjaïa au tour précédent, les «Grands» ont tous réussi à atteindre les 32es de finale, tout comme l'ES Firm, petit club de wilaya, qui sera le «Cendrillon» de cette édition 2017-2018. Mais ce statut du «plus petit» ne constitue pas la seule particularité pour l'ESF qui, malgré son appartenance à un palier situé sept échelons plus bas que le championnat élite de la Ligue 1 Mobilis, sera le porte-drapeau de la wilaya de Chlef. L'ASO, club phare de cette ville a été en effet éliminé au tour précédent, faisant que ce sera

l'ES Firm qui représentera Chlef aux 32es de finale, comme il l'avait été lors de la saison 1996-1997, lorsqu'il avait accueilli la grande équipe de l'USM Alger, avec les Dziri, Zekri et Zeghdoud (ndlr, défaite 6-0).

La région compte d'autres représentants à ce stade de la compétition, notamment le

MCB Oued Sly, distant d'à peine 15 km de Chlef, mais c'est l'ES Firm qui en sera «le digne représentant», car situé en plein coeur de Chlef.

Le quartier d'El Firm se trouve en effet à l'endroit-même où se dresse le stade Maâmar Sahli, en plein centre-ville de Chlef, et que les intimes appellent d'ailleurs le stade d'El Firm, qui est un «dérivé» du français «la ferme», et qui fait référence au domaine agricole qui se trouvait également à cet endroit pendant la période coloniale (1830-1962).

L'ES Firm s'est qualifiée à ces 32es de finale aux dépens du SKAF Miliana, un autre club de la région qu'il est allé battre chez lui, sur le score sans appel de trois buts à un, au moment où le «Grand» ASO se faisait éliminer par le MCB Oued Sly, aux tirs au but, après s'être neutralisés (2-2).

Les rencontres des 32es de finale se dérouleront les 29 et 30 du même mois. Le vainqueur de cette édition succèdera au CR Belouizdad qui a remporté le trophée l'an dernier sous la direction de l'entraîneur marocain Badou Zaki, en battant l'ES Sétif après prolongations (1-0).