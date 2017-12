LIVERPOOL Le bon moment pour Aubameyang?

Ce n'est un secret pour personne, Pierre-Emerick Aubameyang (28 ans, 19 matchs et 17 buts toutes compétitions cette saison) souhaite quitter le Borussia Dortmund. L'attaquant, proche du Paris Saint-Germain et du Milan AC l'été dernier, s'est résigné à rester une saison de plus avec le club allemand. Mais l'heure du départ ne devrait plus tarder. En effet, le Sunday Express assure que Liverpool va faire le nécessaire pour attirer le Gabonais à l'issue de l'exercice en cours. Jürgen Klopp, qui a déjà eu la Panthère sous ses ordres, met d'ailleurs la pression sur ses dirigeants pour les convaincre de mettre le paquet afin d'attirer l'ancien Vert. Un trio Salah-Aubameyang-Mané, on en salive déjà!