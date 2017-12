TOURNOI PRO-FÉMININ DE NULES DE TENNIS Ibbou face à la Grecque Papamichail

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou a décroché avant-hier soir son billet pour le troisième et dernier tour qualificatif pour le tableau final du tournoi international de Nules, organisé du 4 au 10 décembre en Espagne, après sa victoire par deux sets à zéro contre la Chinoise Jiayun Zhu. La championne d'Afrique de 2015 a été exemptée du premier tour et elle n'a pas fait dans le détail lors de son entrée en lice, puisqu'elle a littéralement balayé la Chinoise (6-1, 6-0). Au tour suivant, Ibbou devait être opposée hier à la Grecque Despina Papamichail, qui comme elle avait remporté une victoire expéditive au tour précédent, en atomisant la Russe Darya Mukhina (6-0, 6-1). Ibbou (18 ans) est classée tête de série numéro 10 dans ce tournoi, mais son dernier match pour intégrer le tableau final s'annonce très difficile, car la Grecque n'est autre que la tête de série numéro 2. Dotée d'un prize-money de 25.000 USD, la compétition se déroule sur des courts en terre battue du club S.C.U.D.E Nules et elle a drainé la participation de certaines joueuses relativement bien classées sur le plan mondial, notamment la Néerlandaise Bibiane Schoofs (204e mondiale), la Norvégienne Ulrikke Elkeri (219e mondiale) et l'Espagnole Sivia Soler-Espinosa (222e mondiale).