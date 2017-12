CHAMPIONNATS DE FRANCE (PETIT BASSIN) Nouveau titre pour Sahnoune

Le jeune nageur algérien a raflé deux titres en 50m et 100m nage libre

Grâce à ses performances, Sahnoune valide sa participation pour la 14e édition des Championnats du monde de natation, en petit bassin, prévus en 2018 dans la ville chinoise de Hangzhou.

Après le 50m nage libre, Oussama Sahnoune récidive sur le 100m nage libre en s'adjugeant un nouveau titre de champion de France. Le nageur algérien est monté sur la plus haute marche du podium, avant-hier à Montpellier, à l'occasion de la 4e et dernière journée des championnats de France en petit bassin. C'est un nouveau titre de champion de France pour l'athlète algérien. Après avoir dicté sa loi dans l'épreuve du 50m nage libre, Oussama Sahnoune a récidivé avant-hier en s'offrant le 100m nage libre en 46''42. Premier à l'issue des séries qualificatives, le sociétaire du Cercle des nageurs de Marseille (CNM) a confirmé sa performance lors de la finale en devançant les deux Français, Maxime Grousset, de l'équipe d'Amiens Métropole Natation (47''60) et, Tom Paco Pedroni, de l'Olympic Nice natation (47''98). Cette nouvelle médaille en vermeil est la 3e pour le natif de Constantine dans cette compétition. Outre le 100m NL, Sahnoune a brillé également sur le 50m NL (21''26) et sur le relais 4x50 NL avec ses coéquipiers du Cercle des nageurs de Marseille. Le grand espoir de la nation algérienne a remporté aussi deux autres breloques en argent, vendredi, la première sur le 100m papillon et la seconde au relais 4x50m 4 nages. Grâce à ses performances, Sahnoune valide sa participation pour la 14e édition des Championnats du monde de natation, en petit bassin, prévus en 2018 dans la ville chinoise de Hangzhou.



Syoud bat le record d'Algérie

Le nageur algérien Jaouad Syoud a battu le record d'Algérie du 200 mètres 4 nages, avant-hier à Montpellier, lors de la clôture du championnat de France petit bassin (25m). Syoud (18 ans, CN Chalon-Sur-Saone) a réalisé un chrono de (1:59.36), en battant l'ancien record de Hamama Mahdi (2:01.25), réalisé lors des championnats du monde de Manchester 2008 (Angleterre). Le jeune nageur algérien a également battu le record d'Algérie du 200m papillon, vendredi en réalisant un temps (1:58.86), l'ancien record national était détenu par Aghiles Slimani (2:00.96) depuis 2003 à Berlin. Jaouad Syoud devient le premier nageur algérien de l'histoire algérienne à nager au dessous des deux minutes sur les 200 m 4 nages et 200 m papillon. A cette occasion, Syoud réalise ainsi les minima A de qualification aux prochains Championnats du monde 2018 en Chine dans les deux courses.