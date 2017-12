STADE RENNAIS Quel avenir pour Bensebaïni avec Lamouchi?

Le défenseur central de l'EN fait les frais de la concurrence

Si Mehdi Zeffane a pleinement profité de l'arrivée de Sabri Lamouchi sur le banc rennais avec une nouvelle titularisation face à Amiens (victoire 2-0), la situation sportive de Ramy Bensebaïni n'est pas encore très claire.

De retour aux entraînements la semaine dernière, le défenseur algérien doit regagner sa place au sein d'un Onze rennais métamorphosé et qui enchaîne les victoires. Ramy Bensebaïni figure-t-il dans les plans de Sabri Lamouchi? Auteur d'un très mauvais début de saison avec le Stade Rennais, le défenseur algérien a passé de longues semaines à l'infirmerie. Entre sa blessure à la cheville face à Bordeaux le 3 novembre dernier et son retour aux entraînements en début de semaine, une tempête a secoué la maison rennaise avec le départ de Christian Gourcuff et l'arrivée de Sabri Lamouchi aux commandes. Comme il est de coutume dans le football à chaque changement d'entraîneur, les cartes sont redistribuées dans l'effectif et certains joueurs perdent leur statut de titulaire. C'est le cas de Joris Gnagnon, le compère de Bensebaïni dans l'axe de la défense, qui squatte le banc des remplaçants depuis l'arrivée de l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Écarté au profit du jeune Jérémy Gélin (20 ans) - associé à l'international mozambicain Mexer - l'Espoir du club Gnagnon (20 ans), doit se battre pour regagner sa place tout comme Ramy Bensebaïni de retour de blessure. Pour cela, l'international algérien devra donc lutter avec la révélation Gélin qui a reçu les louanges de son entraîneur. «Sa prestation est à noter. Enfant du pays, il n'a pas été submergé par les émotions. Ça montre toute sa force mentale. Il est resté concentré. Jérémy a un potentiel très intéressant, sa marge de progression l'est tout autant», a expliqué Lamouchi qui reste sur deux victoires consécutives et une honorable 8ème place au classement de la Ligue 1. Dès lors, quel avenir pour l'ancienne paire de Gourcuff, Bensebaïni-Gnagnon?

La presse locale n'a pas manqué de souligner la frustration de l'international ivoirien. «Ma situation personnelle, frustrante? Oui c'est forcément frustrant. Le coach fait ses choix, moi je les respecte. Voilà, je ne pense pas que c'est le moment de parler de moi. On verra comment ça se passera pour moi, mais je suis content pour le club et l'équipe, vraiment heureux», a expliqué l'intéressé. De son côté, l'entraîneur, Sabri Lamouchi, estime que cette situation est parfaitement gérable. «Il n'y a absolument pas de cas Joris. Ce sont tout simplement des choix qui font qu'aujourd'hui, tout le monde doit être concerné par ce qu'il se passe. Et c'est le cas, l'attitude de Joris me convient et me plaît, comme l'attitude de ceux qui sont rentrés, ceux qui sont restés sur le banc ou à Rennes. (...) C'est l'intérêt général de faire en sorte que tout le monde soit au top pour apporter un plus. Joris peut apporter énormément à notre équipe.» Le message est clair pour les anciens protégés de Gourcuff. Bensebaini (22 ans) sait qu'il devra saisir la moindre opportunité de jouer pour convaincre son entraîneur et poursuivre sa progression en Ligue 1 française.