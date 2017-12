LIGUE 1 MOBILIS - 7E JOURNÉE : USMA-USB (AUJOURD'HUI À 17H-MISE À JOUR) Les Rouge et Noir visent la 4e place

Par Saïd MEKKI -

Derfalou sur la lancée

Après avoir remporté le derby face au MCA et récolté un point face au MCO, les capés de Hamdi veulent absolument enchaîner une nouvelle victoire face à l'USB pour se rapprocher davantage du podium.

L'USM Alger recevra aujourd'hui à 17h l'US Biskra au stade Omar-Hamadi de Bologhine pour le compte de la mise à jour de la 7e journée de la Ligue 1 Mobilis. Les Rouge et Noir drivés par Miloud Hamdi débutera donc dès aujourd'hui un véritable marathon avec pas moins de cinq matchs en 15 jours avant la trêve hivernale. L'USMA compte deux matchs en retard: celui d'aujourd'hui et celui face à l'ES Sétif prévu le 12 décembre 2017 pour le compte de la mise à jour de la 8e journée. Mais, avant, les Rouge et Noir doivent disputer leur choc contre la JSK, samedi prochain pour le compte de la 14e journée du championnat. Comme face au MC Oran où l'équipe algéroise avait enregistré plusieurs blessés, le staff technique enregistre cette fois-ci l'absence de pas moins de cinq joueurs habituels, à savoir Mohamed Benyahia, Hamza Koudri, Abderrahmane Méziane, Faouzi Yaya et Ziri Hammar, tous blessés.

D'autre part, et aux dernières nouvelles, Chafaï est également incertain, lui aussi souffrant. A quelque un ou deux joueurs près, le coach de l'USMA alignerait le même «onze» de départ que celui face au MCO en déplacement. Et justement, les joueurs ont le moral gonflé à bloc après le précieux point du nul ramené samedi dernier de leur déplacement à Oran face à la coriace formation d'El Hamri. D'ailleurs, Hamdi pourrait compter, par contre, sur le retour de Benguit après avoir purgé sa suspension lors du dernier match. C'est aussi le cas pour Amir Saâyoud et Mohamed Benkablia qui sont totalement rétablis de leurs blessures respectives. Avec la richesse de son effectif, le staff technique pourrait bien faire tourner son effectif sans trop déstabiliser le groupe. Et cela s'est bien vérifié lors du dernier match contre le MCO.

Pour Beldjilali, le match d'aujourd'hui est une bonne opportunité pour empocher les trois points de la victoire, lui qui précise justement: «Nous jouerons à la maison et les trois points resteront à Bologhine.

Nous ne devons pas rater cette occasion pour progresser au classement et passer à la 4e place.» Du côté de Biskra, la situation est plus compliquée, surtout que l'équipe a été battue lors de la derrière journée par le DRB Tadjenanet (2-1). Ces mauvais résultats font que l'équipe se trouve à la première place des relégables avec un total de 10 points, soit à trois points du premier non relégable l'Olympique de Médéa.

Les joueurs de Leknaoui sont donc décidés à fournir des efforts supplémentaires pour tenter de ramener un bon résultat de ce déplacement périlleux au stade Bologhine pour rencontrer une très bonne équipe des Rouge et Noir. Pour bien préparer cette rencontre, l'équipe se trouve en regroupement à Staouéli depuis samedi dernier. Mis à l'écart lors du dernier match face au DRBBT, El-Okbi devrait retrouver sa place dans le onze biskri avec Bengrina qui a été auteur d'indiscipline en boudant les entraînements, avant de présenter ses excuses au staff technique pour rejoindre finalement le groupe. De plus, le coach de Biskra enregistre également le retour de son latéral gauche Benamara après avoir purgé sa suspension de deux matchs. Les joueurs sont donc conscients que leur tâche face à l'USMA sera difficile d'autant plus que les Rouge et Noir veulent profiter des matchs retards pour rattraper le groupe de tête, mais ils comptent bien jouer leur chance pour un bon résultat...