EQUIPE CAMEROUNAISE DE FOOTBALL Hugo Broos limogé

Le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a annoncé lundi dernier le limogeage du sélectionneur belge des «Lions indomptables» Hugo Broos, rapporte le site spécialisé camfoot. La décision a été prise au terme d'une réunion tenue à Yaoundé. Le contrat de Broos qui courait jusqu'au février 2018 a été résilié par le comité de normalisation. Pourtant, le technicien belge avait mené le Cameroun à la victoire finale lors de la dernière coupe d'Afrique des Nations CAN-2017 au Gabon, Arrivé à la tête de la sélection camerounaise en février 2016 en remplacement de l'Allemand Volker Finke, l'ancien entraîneur du NA Hussein-Dey et de la JS Kabylie en Algérie n'ira pas jusqu'au terme de son contrat de deux ans. Il n'aura pas l'occasion de conduire le Cameroun à la CAN 2019, prévue à domicile. Le Cameroun s'est fait éliminer de la Coupe du monde 2018 dans un groupe B où figurait notamment l'Algérie et dominé par le Nigeria.