STADE DU 5-JUILLET Kerbadj: "un seul match par semaine"

La pelouse du grand stade de la capitale s'était sérieusement détériorée en début de saison, obligeant la tutelle à prendre la décision de fermer cette infrastructure après avoir abrité quelques rencontres.

Le stade olympique du 5-Juillet (Alger) ne pourra abriter qu'un seul derby par semaine du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, a annoncé lundi soir le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Mahfoud Kerbadj. «Nous avons été destinataires d'une correspondance de l'Office du complexe olympique (OCO) Mohamed-Boudiaf nous demandant de ne programmer qu'un seul derby algérois par semaine, afin de préserver l'état de la pelouse», a indiqué le premier responsable de la LFP sur la chaîne Dzair News.

La pelouse du grand stade de la capitale s'était sérieusement détériorée en début de saison, obligeant la tutelle à prendre la décision de fermer cette infrastructure après avoir abrité quelques rencontres, dont celles du MC Alger et de l'USM Alger dans le cadre des Coupes africaines interclubs. La pelouse de l'enceinte olympique a bénéficié de travaux de réhabilitation et le stade a rouvert le 14 novembre dernier à l'occasion du match amical de l'Equipe nationale face à la Centrafrique (3-0). Néanmoins, la pelouse était indigne pour jouer un match de football de haut niveau. Pourtant, les responsables de l'OCO avaient promis dans un premier temps de faire le nécessaire pour que la pelouse soit prête à l'occasion de cette rencontre. Toutefois, force est de constater que les promesses n'ont pas été tenues et le résultat est là. Une pelouse qui sert à tout, sauf à jouer au foot. Avec des travaux qui ont débuté en retard, il ne fallait pas s'attendre à un autre résultat que celui-là. «Pour la 14e journée de Ligue 1 prévue ce week-end, il y aura deux derbies algérois, le premier entre le MC Alger et USM El-Harrach qui se jouera jeudi au 5-Juillet alors que le second entre le NA Husseïn-Dey et le CR Belouizdad se déroulera samedi au stade du 20-Août-1955, du moment que l'OCO refuse d'abriter deux matchs en l'espace d'une semaine», a expliqué Kerbadj, qui regrette «l'absence d'infrastructures dignes au niveau de la capitale». L'instance dirigeante de la compétition a éprouvé des difficultés pour domicilier les six clubs de la capitale évoluant en Ligue 1, surtout que le stade du 1er-Novembre de Mohammadia n'était pas homologué en début de saison.