LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA : LES POINTS CHAUDS DE LA DERNIÈRE JOURNÉE Course aux 8es et à la C3

Les Reds comptent sur Mohamed Salah pour faire la différence

Alors que huit clubs ont déjà assuré leur qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions, les huit tickets restants seront distribués à l'issue de la dernière journée cette semaine. Les enjeux diffèrent selon les groupes.



Naples en grand danger

Après Dortmund et Monaco, la phase de groupes pourrait faire deux autres victimes de premier ordre. Après s'être arrêté deux fois en finale, une fois en demi et une fois en quart lors des quatre dernières éditions de la C1, l'Atletico de Madrid devra croire au miracle pour passer dans le groupe C. Troisièmes de leur poule, les Colchoneros devront s'imposer sur le terrain de Chelsea - qualifié mais dont la première place est menacée - tout en espérant un revers ou un nul de l'AS Rome à domicile contre Karabagh.

Un alignement d'étoiles très peu probable. Naples est dans une configuration similaire, mais légèrement plus abordable. Troisième du groupe F, la bande à Mertens compte trois points de retard sur le Chakhtior Donetsk, mais possède l'avantage à la différence particulière sur les Ukrainiens. Pour passer, les Napolitains doivent s'imposer sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam - sans point jusqu'ici - et croiser les doigts pour une défaite du Chakhtior à domicile contre Manchester City, assuré de la tête et qui devrait faire tourner.

A moins que le Napoli ne bazarde la C1 pour se concentrer sur la Série A comme Maurizio Sarri (qui devrait se priver d'Insigne) l'a plusieurs fois laissé entendre.



La Juve a son destin en main, mais...

Dans le groupe D, le FC Barcelone s'est assuré de terminer en tête lors de la 5e journée. Derrière, la Juventus Turin est en ballotage favorable, avec un point d'avance sur le Sporting Portugal, doublé d'une différence particulière favorable par rapport aux Portugais.

La Vieille Dame doit gagner sur le terrain de l'Olympiakos pour s'éviter des calculs compliqués. En cas de nul, une victoire du Sporting au Camp Nou contre un Barça qui devrait faire tourner, serait fatale aux Italiens. Si défaite il y a, Allegri devra prier pour que les Leoes ne gagnent pas.



Dortmund veut assurer la C3

Les groupes B et H sont les seuls où les deux qualifiés pour les 8es sont connus (PSG et Bayern, Tottenham et Real Madrid). Dans la poule H - où Tottenham est sûr de finir en tête - le Borussia Dortmund va tenter d'assurer sa place en Ligue Europa, en déplacement à Bernarbeu. Le BvB, quart de finaliste de C1 l'an dernier, est pour l'instant à égalité de points (2) avec l'APOEL Nicosie, qui ira défier les Spurs. Une consolation en C3 serait la bienvenue pour la bande à Bosz, en pleine crise.



Liverpool doit conclure

Le suspense est encore des plus grands dans le groupe E, où Liverpool, Séville et le Spartak Moscou se tiennent en trois points. Les Reds n'ont besoin que d'un nul à Anfield contre des Russes amoindris pour valider leur qualification, sachant qu'une victoire serait synonyme de première place. Séville doit aussi gagner sur le terrain de Maribor pour sécuriser son avenir en C1. Un nul exposerait les Sévillans à une élimination, car une victoire du Spartak à Liverpool ferait basculer le groupe dans le cas de l'égalité de points entre trois équipes. Et Séville a la plus mauvaise différence générale des trois gros.



Porto et Leipzig, un duel à distance

Le FC Porto et le RB Leipzig vont se livrer une lutte à distance à armes égales pour la deuxième place du groupe G. Les deux clubs sont à égalité de points (7) et vont recevoir des équipes qui n'ont plus rien à jouer. Alors que Monaco est assuré de terminer dernier, Leonardo Jardim a annoncé qu'il allait mettre une équipe bis. L'entraîneur de Besiktas Senol Günes devrait l'imiter, alors que le club turc est certain de finir en tête. En cas de victoires des deux prétendants, l'avantage irait au FC Porto, avec une meilleure différence particulière.



Programme d'aujourd'hui (20h45)

Maribor - FC Séville

Liverpool -Spartak Moscou

Feyenoord Rotterdam -Naples

Shakhtar Donetsk- Manchester City

RB Leipzig - Besiktas

FC Porto - Monaco

Real Madrid - Borussia Dortmund

Tottenham -Apoel Nicosie