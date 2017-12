ANDERLECHT ÉLIMINÉ DE LA C1 Les regrets de Hanni

Le RSC Anderlecht a terminé sa campagne de Ligue des champions sur une bonne note après avoir enregistré son premier succès dans la phase de poules sur le terrain du Celtic (0-1, J6). Placé dans l'axe de l'attaque, Sofiane Hanni, très à son avantage à Glasgow, a réussi une belle partie où il aura su mettre à profit son aisance technique. Il aura été le détonateur des actions dangereuses de son équipe. Le club bruxellois termine sa Ligue des champions sur un succès et évite de sortir avec zéro point. Toutefois, le champion de Belgique quitte déjà la scène européenne puisque ce sont les Écossais qui seront reversés en Europa League. Au sortir de la rencontre, l'international algérien avait quelques regrets.

«Il y avait la place pour s'emparer de cette troisième place et jouer l'Europa League. On a montré un autre niveau que lors des précédentes confrontations, même si le dernier match contre le Bayern, c'était pas mal aussi. On peut avoir des regrets», a analysé le capitaine anderlechtois. «Aujourd'hui (avant-hier soir), si on marque ce but dans les premières minutes, on ne sait pas comment ça peut se terminer. Ce n'est pas ce soir qu'on a perdu notre ticket pour l'Europa League, c'était sur les matchs précédents. On est quand même contents de finir sur une victoire, pour l'honneur, pour la fierté et l'image du club», a ajouté l'Algérien. Pour Anderlecht le bilan final est désastreux: 3 points sur 18, 2 buts marqués dont un de Hanni et 17 encaissés.