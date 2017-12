CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE PAR EQUIPES 2017 DE TENNIS La compétition se déroule du 15 au 23 décembre

Le championnat d'Algérie de tennis par Equipes 2017, qui regroupera les athlètes de jeunes catégories, (11/12 ans, 13/14 ans et 15 ans et plus, se déroulera du 15 au 23 décembre, a indiqué la Fédération algérienne de tennis (FAT). La compétition se déroulera selon le programme suivant:- Mitidja Tennis Club de Boufarik (Blida), les 15 et 16 décembre 2017: catégorie 15 ans et plus (Messieurs et Dames). - Tennis Club la Balle Jaune (Aïn Defla), du 21 au 23 décembre 2017: catégories 11/12 ans et 13/14 ans. La compétition est ouverte aux clubs vainqueurs des régions Est et Ouest et des finalistes de la région Centre, lors des championnats régionaux par équipes. Le championnat d'Algérie par Equipes, sera une occasion pour les clubs qualifiés de convoiter le titre de l'année 2017.