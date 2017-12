CLASSEMENT DES BUTEURS (LIGUE 1 MOBILIS) Darfalou rejoint Djallit à la 2e place

L'attaquant de l'USM Alger Oussama Darfalou, auteur d'un but lors de la victoire de son équipe avant-hier à domicile face à l'US Biskra (2-0) en mise à jour de la 7e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, a rejoint Mustapha Djallit (JS Saoura) à la deuxième place au classement des buteurs avec 8 buts chacun. Le joueur le plus en forme de l'USMA actuellement enchaîne un troisième but de rang après avoir marqué d'abord lors du derby face au MC Alger (2-0) et en déplacement samedi dernier face au MC Oran (1-1). Le Classement est dominé par l'attaquant du CS Constantine Mohamed Amine Abid, qui est en train de casser la baraque avec 11 réalisations en 13 rencontres soit une moyenne de 0.84 but/match. L'attaquant le plus prolifique à la fin de la saison succèdera à Ahmed Gasmi (NA Hussein Dey), sacré meilleur buteur de Ligue 1 Mobilis lors du précédent exercice, avec 14 réalisations, dont 8 penalties.