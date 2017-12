CLASSEMENT DES PASSEURS (LIGUE 2 FRANÇAISE) Ferhat en tête avec 9 offrandes

L'attaquant international algérien du Havre AC, Zinédine Ferhat a conforté sa première place au classement des passeurs du championnat de Ligue 2 française avec une 9e offrande, qui lui procure trois longueurs d'avance sur son premier poursuivant, Julien Faussurier, sociétaire du Stade Brestois. Le podium est complété par Diego Rigonato, du Stade de Reims, qui à l'instar de Faussurier compte six passes décisives, en 17 journées de championnat. Ferhat (24 ans) avait dominé ce classement dès l'entame de la saison, caracolant seul en tête jusqu'à la 13e journée, avec six passes décisives, avant de marquer le pas, permettant ainsi à Rigonato et Faussurier de le rejoindre. L'ex-attaquant de l'USM Alger a cependant retrouvé son efficacité au cours des deux dernières journées, ce qui lui a permis de virer à nouveau en tête, avec désormais trois longueurs d'avance sur ses deux principaux concurrents. Outre ses neuf passes décisives, l'Algérien a inscrit trois buts personnels depuis l'entame de la saison, et dont le dernier remonte à moins d'une semaine, à l'occasion de la victoire en déplacement chez l'AS Nancy-Lorraine (0-3). Des statistiques intéressantes, qui permettent à Ferhat de réaliser son meilleur parcours dans le championnat de Ligue 2 française, depuis son arrivée en Normandie, en 2016.