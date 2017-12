COUPE D'ALGÉRIE-32ES DE FINALE : DUEL ASAM-CABBA INTÉRESSANT CSC-NAHD en tête d'affiche

Selon les nouveaux règlements de cette édition, la commission de la coupe d'Algérie a imposé aux équipes qui reçoivent de disputer leur match dans un stade contenant plus de 20 000 places, et ce, à partir des quarts de finale.

Le tirage au sort des 32es de finale de la coupe d'Algérie de la saison (2017-2018), effectué avant-hier soir au Centre international des conférences d'Alger (CIC), a donné lieu à deux chocs:CS Constantine-NA Hussein Dey et l'AS Aïn M'lila-CA Bordj Bou Arréridj. La rencontre opposant le CS Constantine au NA Hussein-Dey représente la seule grande affiche de la Ligue 1 professionnelle, un duel à distance qu'il faut suivre de près entre deux formations habituées à jouer les premiers rôles en coupe d'Algérie. Selon les nouveaux règlements de cette édition, la commission de la coupe d'Algérie a imposé aux équipes qui reçoivent de disputer leur match dans un stade contenant plus de 20 000 places, et ce, à partir des quarts de finale. Le tirage a également donné lieu à des confrontations alléchantes, entre pensionnaires de Ligue 2 professionnelle, à l'image de l'AS Aïn M'lila-CA Bordj Bou Arréridj, deux équipes qui font de l'accession en Ligue 1 un objectif primordial pour cette saison. «Il s'agit d'un match entre deux formations de Ligue 1, d'autant plus que nous avons joué notre premier match de championnat face au NAHD. Le public constantinois sera présent en force pour soutenir son club. C'est vrai que notre ambition sera de remporter le titre, mais que le meilleur l'emporte. La Coupe choisira toujours son détenteur.», a souligné Tarek Arama, manager général du CSC, leader incontesté de Ligue 1. Dans le cas d'une qualification, le CS Constantine sera opposé en 16es de finale au vainqueur du match USM Alger-ES Firme, une excellente affiche qui promet beaucoup pour les amateurs du football. «Nous avons déjà joué face à l'USMA en 1997 (défaite 6-0). C'est un match difficile face à une équipe qui traverse actuellement une belle période, mais nous allons faire de notre mieux pour représenter sans complexe la ligue régionale de Blida.», a déclaré de son côté, Ali Hadji, président de l'ES Firme, le Petit Poucet de cette édition. Le CR Belouizdad, tenant de la coupe d'Algérie qui traverse une période difficile, aura l'occasion de se réconcilier avec son public à l'occasion de son match face à Amel Ghris (Ligue de Saïda), un match totalement à la portée des Belouizdadis. «C'est une rencontre à prendre très au sérieux devant notre public. Les joueurs d'Amel Ghris seront les bienvenus au stade du 20-Août 1955. C'est l'occasion de se réconcilier avec nos supporters, mais dans ce genre de matchs, tout est possible.», a déclaré Taoufik Chouchar, vice-président du CRB. Les rencontres des 32es de finale se dérouleront les 29 et 30 décembre sur le terrain du club tiré en premier, alors que les 16es se joueront les 12 et 13 janvier 2018.



Programme des 32es de finale

1. NC Magra-USM Khenchela

2. IB Lakhdaria-AGS Belvédère

3. MC Oran-MCB Oued-Sly

4. CS Constantine-NA Hussein Dey

5. CRB Kaïs-CR Village Moussa

6. CR Témouchent-USM Blida

7. IRB Belkheir-B Ouled Mimoune

8. AS Aïn-M'lila-CABB Arrèridj

9. USM Alger-ES Firme

10. DRB Staoueli-O. Médéa

11. SA Mohammadia-JS Saoura

12. USMM Hadjout-RCB Oued R'hiou

13. ES Besbes-US Souf

14. RC Relizane-NRB Teleghma

15. NRB Touggourt-USM Harrach

16. MCE Bayadh-USM Annaba

17. Aïn-Safra-A.Boussada

18.MC Alger-WA Tlemcen

19.DRB Tadjenanet-CRB El-Amria

20.MB Hassasna-MB Berrahal

21.MC Saïda-RC Kouba

22.CSSW Illizi-ESF Bir El-Ater

23.US Biskra-JSM Skikda

24.JS Kabylie-ES Ben Aknoun

25.MC El-Eulma-Paradou AC

26.USM Bel Abbès-HB Chelghoum-Laid

27.ESM Koléa-MO Béjaïa

28.ES Sétif-MB Hassi Messaoud

29.CR Belouizdad-ARB Ghris

30.CR Zaouia-E.Sour Ghozlane

31. SA Sétif-ASM Oran

32.NRC Boudjelbana-CRB Dar Beida



Programme des 16es de finale

Vainqueur du match 19 - vainqueur du match 21

Vainqueur du match 5 - vainqueur du match 26

Vainqueur du match 16 - vainqueur du match 25

Vainqueur du match 29 - vainqueur du match 22

Vainqueur du match 30 - vainqueur du match 1

Vainqueur du match 32 - vainqueur du match 13

Vainqueur du match 24 - vainqueur du match 12

Vainqueur du match 17 - vainqueur du match 18

Vainqueur du match 7 - vainqueur du match 10

Vainqueur du match 8 - vainqueur du match 2

Vainqueur du match 11 - vainqueur du match 28

Vainqueur du match 6 - vainqueur du match 31

Vainqueur du match 20 - vainqueur du match 27

Vainqueur du match 23 - vainqueur du match 15

Vainqueur du match 9 - vainqueur du match 4

Vainqueur du match 14 - vainqueur du match 3.