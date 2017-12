FORUM NATIONAL DES ATHLÈTES ALGÉRIENS Le COA organise la 2e édition à Zéralda

Le Comité olympique et sportif algérien (COA) organisera, samedi à Zéralda (Alger), le 2e Forum national des athlètes algériens, a indiqué, hier, un communiqué de l'instance olympique. «Cette deuxième édition traitera de plusieurs thématiques pratiques dans la vie des athlètes pendant et après leur carrière sportive», a ajouté la même source. Les droits et les devoirs des athlètes, les dispositifs de leur reconversion, le dopage comme fléau social et la relation entre les athlètes et les médias, seront les points à aborder par les participants lors de cette seconde édition. Un premier forum des athlètes algériens avait été organisé par le COA en 2015 où les athlètes algériens avaient échangé leurs points de vue sur les voies et les moyens d'encourager davantage leurs disciplines sportives. La 1ère rencontre consistait surtout à réfléchir sur les moyens d'aider les athlètes à mieux gérer leur carrière et parvenir après, à mieux se recycler dans la formation ou le coaching, surtout que beaucoup d'entre eux se retrouvaient dans une situation qui ne leur permettait pas de faire bénéficier de leur expérience les jeunes athlètes.