MONDIAUX 2017 D'HALTÉROPHILIE Walid Bidani termine au 8e rang

Bidani, qui a été parmi les rares athlètes ayant réussi cinq essais sur les six permis aux compétiteurs, a battu au passage six records d'Algérie (arraché, épaulé-jeté et total).

L'athlète Walid Bidani, seul représentant algérien lors des Mondiaux 2017 d'haltérophilie à Anaheim (Etats-Unis), a terminé à la 8e position avec un total de 420 kg de sa catégorie de poids (+105 kg), hier lors de la dernière journée de compétition. Engagé dans le plateau A avec les dix meilleurs haltérophiles de la catégorie des +105 kg, l'Algérien a pu soulever une barre à 195 kg en arraché qui lui a valu une 6e place et 225 kg à l'épaulé-jeté, synonyme de 10e place au classement, terminant à la 8e position au total des deux mouvements avec 420 kg. Dans son concours, Bidani (23 ans) a raté une barre, celle de 215 kg au 1er essai de l'épaulé-jeté, avant de réussir, tour à tour, la charge de 217 kg (second essai) et 225 kg au dernier. Au mouvement de l'arraché, l'Algérien a débuté par une charge de 185 kg (réussie), puis 191 kg et enfin 195 kg. Bidani, qui a été parmi les rares athlètes ayant réussi cinq essais sur les six permis aux compétiteurs, a battu au passage six records d'Algérie (arraché, épaulé-jeté et total). «A Anaheim, Bidani avait pour mission d'améliorer davantage ses charges et par ricochet son classement mondial, un objectif atteint. Ça lui a permis aussi de se situer par rapport au gotha mondial et poursuivra son travail pour progresser encore», a déclaré le Directeur technique national (DTN), Djamel Aggoun, rappelant que l'athlète avait bénéficié des meilleurs moyens et d'une préparation non-stop, avec plusieurs stages de longue durée à l'étranger, sous la houlette de son entraîneur Abdenacer Aouina. Lors des Jeux olympiques de Rio en 2016, Bidani avait totalisé 410 kg (190 kg à l'arraché et 220 kg à l'épaulé-jeté), terminant à la 13e position. «Ceci confirme la bonne progression de Bidani, un des meilleurs haltérophiles algériens. Il ne peut qu'être fier de sa performance. Il est devenu le 1er haltérophile algérien dans l'histoire de cette discipline à concourir dans un plateau A de Mondiaux, réservé aux 10 meilleurs athlètes de la planète», a tenu à préciser le DTN, tout en rendant hommage à l'athlète, son entraîneur, la fédération et la tutelle «qui sont aussi derrière cette progression.» Il est à rappeler que Walid Bidani était à l'arrêt pendant presqu'une année pour plusieurs raisons, mais il a réussi, après sa reprise, à relever la tête et atteindre un niveau important dans une discipline très dure. «Bidani est encore jeune, un grand bosseur. Il a repris confiance en ses capacités et peut faire valoir d'autres satisfactions à l'Algérie dans un sport et une catégorie de poids où il n'est jamais facile de rivaliser avec les ténors. Son jeune âge lui donne encore une grosse marge de progression, en prévision des prochaines échéances internationales dont les Jeux méditerranéens de 2018 à Tarragone (Espagne)», a souligné Djamel Aggoun, souhaitant que l'athlète soit encouragé et doté des moyens qu'il faut. La catégorie +105 kg des Mondiaux-2017 d'Anaheim a été dominée par le Géorgien Lasha Talakhadze, vainqueur des trois médailles d'or en jeu: en arraché (220 kg), à l'épaulé-jeté (257 kg) et au total (477 kg), avec à la clé deux nouveaux records du monde (arraché et total). Le Géorgien est le Champion du monde en titre de l'édition 2015 (arraché et total et argent à l'épaulé-jeté). Avec ses trois nouveaux titres, le champion olympique en 2016 a égalé, en seconde position, le record des titres du Qatari Jaber Saeed Salem avec 5 consécrations mondiales. La 1re place au nombre de titres de la catégorie des +105 kg est occupée par l'Iranien Hossein Reza Zadeh avec 10 sacres mondiaux. Les trois médailles d'argent de la catégorie sont revenues, en arraché, à l'Iranien Behdad Salimikordasiabi (211 kg), à l'épaulé-jeté à l'Estonien Mart Seim (253 kg) et au total à l'autre Iranien Saeid Ali Hosseini (454 kg). L'Iranien Ali Hosseini a récidivé avec deux bronze en arraché (203 kg) et à l'épaulé-jeté (251 kg), laissant le bronze du total à son compatriote, Behdad Salimikordasiabi (453 kg).