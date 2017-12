SSC NAPLES Ghoulam prolonge son contrat jusqu'en 2022

Le défenseur international algérien Faouzi Ghoulam a prolongé de quatre ans son contrat avec Naples soit jusqu'en 30 juin 2022, a annoncé mardi le club sur son compte officiel sur Twitter. Après un long feuilleton qui a tenu en haleine et la direction napolitaine et le joueur, ce dernier âgé de 26 ans a décidé de prolonger son aventure avec le club du sud de l'Italie alors que son contrat courait jusqu'en 2018. Ghoulam (11 matchs et 2 buts en Série A cette saison) a été stoppé net dans son élan suite à une blessure grave contractée au genou face à Manchester City en Ligue des champions (défaite 4-2) en octobre dernier. L'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne a dû passer sur le billard pour se faire opérer. Son retour sur les terrains est prévu en mars prochain. Titulaire indiscutable au Napoli depuis maintenant trois années, Ghoulam s'est imposé comme le meilleur de Serie A à ce poste spécifique.