USM ALGER-JS KABYLIE (DEMAIN À 17H) Un classique qui penche pour Soustara

Par Saïd MEKKI -

Les Rouge et Noir veulent bien rester sur cette dynamique des victoires et veulent donc enregistrer un succès demain en recevant la JSK qui n'arrive pas à gagner la moindre rencontre.

Trois jours après avoir battu l'US Biskra (2-0), au stade Omar-Hamadi de Bologhine, l'USM Alger recevra sur cette même pelouse, la JS Kabylie qui veut éviter une seconde défaite consécutive après celle face au CS Constantine. Par contre, l'USM Alger, bien drivée par Hamdi, est revenue en force ces derniers temps avec comme dernière victoire celle d'avant-hier contre l'US Biskra (2-0). Cette victoire lui a permis de rejoindre le MC Alger à la 4e place avec 19 points, et un match en retard à jouer mardi prochain face à l'ES Sétif soit le 12 décembre. Les Rouge et Noir veulent bien rester sur cette dynamique des victoires et veulent donc enregistrer un succès demain en recevant la JSK qui n'arrive pas à gagner la moindre rencontre. D'ailleurs, le coach des Rouge et Noir confirme cet objectif, lui qui a déclaré à l'issue de la dernière victoire face à l'USB que «c'est une victoire importante pour nous, maintenant, on doit continuer sur cette dynamique pour les prochains matchs et faire en sorte de continuer notre progression au classement du championnats». Avec ce succès, l'USMA ne se trouve qu'à 7 points du podium avec un match en moins. Le coach de l'USMA veut saisir l'occasion de la mauvaise passe que traverse la JSK pour engranger les trois points du match: «La JSK traverse une mauvaise passe et voudra nous surprendre. On va tout faire pour gagner car les trois points vont nous permettre de consolider notre place au classement.» Les fans croient en leur équipe et les joueurs ont bien repris confiance surtout depuis la venue de Hamdi à la barre technique, temps au cours duquel l'équipe enregistre 7 points en 3 matchs, suite à deux victoires face au MCA et l'USB et un nul ramené d'Oran. Les joueurs veulent donc bien se rapprocher du groupe du podium. Mais, attention, la JS Kabylie est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. D'ailleurs, le coach Azeddine Aït Djoudi est très clair quant à l'objectif de son équipe face à l'USMA «On ne se présentera pas à Bologhine pour limiter les dégâts. Mais on fera tout pour revenir avec le meilleur résultat possible.» C'est-à-dire que Aït Djoudi table au moins sur un nul, lui qui est déjà confronté à des critiques après avoir mis en veilleuse deux attaquants Ekedi et Djabout alors que l'équipe a besoin de marquer des buts estiment ses détracteurs. Ainsi le coach de la JSK estime qu'il n'est pas contre ces joueurs, mais plutôt leur évolution puisqu'ils n'arrivent pas à le convaincre. Et il explique bien que «Je ne suis pas en train de gérer un seul joueur seulement à la JSK, mais je suis là pour gérer tout un groupe, voire tout un club...» En tout cas, les joueurs de la JSK sont décidés à sortir le grand jeu surtout face à une des meilleures équipes du championnat. La grosse rivalité entre les deux formations est bien là et il faut juste espérer que le match se déroule dans sous un fair-play total.



Programme des matchs:

Aujourd'hui: MCA-USMH (17h45)

Demain:

OM-PAC (15h)

MCO-JSS (16h)

USMA-JSK 17h)

CSC-USMB (17h)

ESS-DRBT (17h).